fot. Epictellers Entertainment

Studio Epictellers Entertainment ogłosiło, że Neil Newbon będzie pełnił podwójną rolę w ich nadchodzącej produkcji, Starfinder: Afterlight. Brytyjski aktor, znany m.in. z ról Karla Heisenberga w Resident Evil Village i Astariona w Baldur's Gate 3, odpowiadać będzie nie tylko za reżyserię całego zespołu aktorskiego, ale także użyczy głosu jednemu z grywalnych bohaterów.

W nadchodzącym RPG, które w przyszłym roku zadebiutuje we wczesnym dostępie, Newbon wcieli się w postać o imieniu Preach — przedstawiciela przypominającej owady rasy Shirren. Z oficjalnego opisu dowiadujemy się, że bohater pełni rolę mentora oraz opiekuna larwy znanej jako Golden One. Los tej niezwykłej pary zależeć będzie od decyzji gracza i tego, jak poradzi sobie z wyzwaniami rozsianymi po całej galaktyce.

Starfinder: Afterlight - aktorzy

Ujawniona do tej pory obsada Starfinder: Afterlight wygląda następująco: