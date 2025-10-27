Reklama
Neil Newbon w zaskakującej roli. Zobaczcie, w kogo wcieli się w nadchodzącym RPG

Twórcy z Epictellers Entertainment ujawnili kolejną postać, która będzie mogła dołączyć do drużyn graczy w grze Starfinder: Afterlight. Preach to Mystic i członek rasy Shirren, któremu głosu udzieli Neil Newbon.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  neil newbon 
starfinder: afterlight
Starfinder: Afterlight - Preach fot. Epictellers Entertainment
Studio Epictellers Entertainment ogłosiło, że Neil Newbon będzie pełnił podwójną rolę w ich nadchodzącej produkcji, Starfinder: Afterlight. Brytyjski aktor, znany m.in. z ról Karla Heisenberga w Resident Evil Village i Astariona w Baldur's Gate 3, odpowiadać będzie nie tylko za reżyserię całego zespołu aktorskiego, ale także użyczy głosu jednemu z grywalnych bohaterów.

W nadchodzącym RPG, które w przyszłym roku zadebiutuje we wczesnym dostępie, Newbon wcieli się w postać o imieniu Preach — przedstawiciela przypominającej owady rasy Shirren. Z oficjalnego opisu dowiadujemy się, że bohater pełni rolę mentora oraz opiekuna larwy znanej jako Golden One. Los tej niezwykłej pary zależeć będzie od decyzji gracza i tego, jak poradzi sobie z wyzwaniami rozsianymi po całej galaktyce.

Starfinder: Afterlight - aktorzy

Ujawniona do tej pory obsada Starfinder: Afterlight wygląda następująco:

  • Fred Tatasciore - Kole;
  • Inel Tomlinson - Tycho;
  • Melissa Medína - LU-323;
  • James Alexander - Sterling;
  • Carolina Ravassa - Kapitan Khali;
  • Neil Newbon - Preach.

Źródło: informacja prasowa

