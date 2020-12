Netflix 2020 - filmy i seriale, które znikną z platformy do końca roku. Dużo tytułów Warner Bros.

materiały prasowe

Do końca roku z serwisu Netflix zniknie blisko 100 pozycji, w tym m.in. filmy z serii Harry Potter, Władca pierścieni oraz wiele innych produkcji należących do Warner Bros. W gronie produkcji, które znikną z platformy są także filmy Kubricka oraz seriale.

To rodzi spekulacje o związek z wejściem w 2021 roku do Europy platformy HBO Max, na której znajdują się produkcje należące do WarnerMedia. Pamiętajmy, że znikające tytuły z oferty Netflixa są stałą praktyką i wynika to z okresu licencji na daną produkcję. Poniżej możecie zobaczyć, które filmy i seriale warto jeszcze nadrobić przed ich zniknięciem z amerykańskiego serwisu.

Filmy Warner Bros., które znikną z Netflixa

V jak vendetta

Tytuły innych wytwórni, które znikną z Netflixa

Hancock