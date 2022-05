Netflix reaguje na stracone subskrypcje? Tańszy pakiet z reklamami może pojawić się jeszcze w tym roku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Jakiś czas temu świat obiegły informacje na temat utraty subskrybentów przez Netflixa. Przypomnijmy, że platforma pierwszy raz od 2011 roku zanotowała taki spadek. W pierwszym kwartale 2022 roku straciła 200 tysięcy widzów. Szacuje się, że w drugim kwartale ta liczba może dojść do nawet 2 milionów.

Netflix planuje wprowadzanie zmian, które pozwolą im na zwiększenie przychodów. Przy okazji doniesień o utracie subskrypcji, władze Netflixa sugerowały wprowadzenie w przyszłości tańszego pakietu usługi, który zawierałby reklamy. Okazuje się, że może dojść do tego znacznie szybciej, bo już w czwartym kwartale tego roku. Takie informacje przekazuje New York Times.

Na ten moment nie wiadomo, ile kosztować ma pakiet i jak prezentowane będą na nim reklamy. Netflix ma wprowadzić także zmiany, które będą zniechęcać użytkowników do dzielenia kont, co jest od dłuższego czasu zmorą streamingowego giganta (być może takie konta będą musiały płacić więcej za miesięczną subskrypcję, ale to na razie tylko spekulacje). Na ten moment jednak nie ma szczegółów, ale jeśli wierzyć informacjom NYT, końcówka roku może być bardzo ciekawa dla użytkowników platformy i całego rynku streamingowego.

fot. materiały prasowe