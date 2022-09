Netflix zakłada studio produkcji gier w Finlandii

Fot. Netflix

Netflix na początku tego roku zapowiedział, że planuje podwoić rozmiar swojej biblioteki gier, a teraz mamy lepsze wyobrażenie o tym, jak chce osiągnąć ten cel. W poniedziałek Netflix ogłosił, że zakłada nowe studio gier w Helsinkach, stolicy Finlandii. Studio jest tworzone od podstaw wraz z Next Games, producentem gier, którego Netflix kupił na początku tego roku za 72 miliony dolarów.

Netflix kupił również Night School Studio we wrześniu 2021 roku oraz Boss Fight Entertainment w marcu tego roku i wkrótce będzie miał pod swoimi skrzydłami cztery studia gier.

Night School Studio rozpoczęło działalność w 2014 roku i jest najbardziej znane z Oxenfree, graficznej gry przygodowej wydanej na początku 2016 roku. Boss Fight Entertainment zostało założone w 2013 roku przez Billa Jacksona, Davida Rippy'ego i Scotta Winsetta i do tej pory wydało dwie gry.

Największym przejęciem Netflixa było Next Games. Założona w 2013 roku firma jest najbardziej znana z gier opartych na serialu The Walking Dead, jak choćby The Walking Dead: Our World. Pod koniec ubiegłego roku firma zatrudniała 120 pracowników, a rok wcześniej wygenerowała ponad 30 milionów dolarów przychodu. Next Games ma również siedzibę w Finlandii, która według Netflixa jest domem dla jednych z najlepszych talentów w dziedzinie gier wideo na świecie.

Nowe studio będzie kierowane przez Marko Lastikka, który wcześniej pełnił funkcję GM i producenta wykonawczego dla Electronic Arts, zanim dołączył do Zyngi jako wiceprezes i GM w styczniu 2017 roku. Netflix powiedział, że jest to kolejny krok w ich wizji budowania światowej klasy studia gier zaangażowanego w tworzenie zachwycających i wciągających gier bez reklam i bez zakupów w aplikacji.

Netflix nadal podkreśla, że to wciąż początek dla nowego działu gier, a tworzenie jednego tytułu może zająć lata. Nie jest więc chyba dla nich zbyt wielkim zmartwieniem, że zaangażowanie użytkowników w gry Netflixa jest niskie. W końcu Netflix będzie musiał to zmienić, jeśli chce, żeby pieniądze i praca nie poszły na marne.