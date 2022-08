New Tales from the Borderlands - przecieki potwierdzone! Oto pierwszy zwiastun gry

fot. 2K Games

Przecieki dotyczące New Tales from the Borderlands brzmiały bardzo wiarygodnie, ale dobrze mieć oficjalne potwierdzenie. Podczas Gamescom Opening Night Live 2022 potwierdzono, że taka gra faktycznie powstaje i zadebiutuje na sklepowych półkach jeszcze tej jesieni.

New Tales from the Borderlands będzie grą przygodową nastawioną przede wszystkim na przedstawienie zupełnie nowej historii w bogatym uniwersum Borderlands. Gracze poznają losy trzech zróżnicowanych postaci o imionach Anu, Octavio oraz Fran. Cała trójka opisywana jest jako bohaterowie, którzy nie mają nic do stracenia, ale mogą zyskać wszystko. Fabuła ma być pełna humoru, a jej przebieg będziemy mogli kształtować poprzez decyzje, które podejmiemy w toku rozgrywki. Ze zwiastuna wynika również, że gracze mogą spodziewać się odniesień do poprzedniej części oraz pewnych segmentów, które urozmaicą zabawę - widzimy na przykład pojedynek figurek.

New Tales from the Borderlands - debiutancki zwiastun gry

New Tales from the Borderlands zadebiutuje 21 października na PC oraz w zasadzie wszystkich popularnych, współczesnych konsolach: PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch. Przewidziano także pewne bonusy dla osób, które kupią grę w przedsprzedaży: mogą one liczyć między innymi na pakiet przedmiotów kosmetycznych oraz 10,000 sztuk wirtualnej waluty.

