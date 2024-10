Nicholas Hoult ucieka z zamku wampira na nowym zdjęciu. Reżyser Nosferatu uderza w Edwarda Cullena

fot. Focus Features

Robert Eggers ma doświadczenie z tworzeniem klimatycznych i pełnych grozy horrorów, a Bill Skarsgård niejednokrotnie bywał nie do poznania w rolach, w których występował, również specjalizując się w tym gatunku. Ich współpraca przy okazji nowej wersji ikonicznego Nosferatu może zaowocować wyjątkowym filmem. Wyjątkowe jest też podejście reżysera do postaci samego wampira, czyli hrabiego Orloka. Jego celem jest sprawienie, by krwiopijca był znowu straszny.

Przeszliśmy drogę od Nosferatu aż do Edwarda Cullena, który sprawił, że wampiry przestały być straszne. W jaki sposób można zrobić coś kompletnie odwrotnego? Wampiry były kiedyś tak straszne, że ludzie wykopywali zwłoki, kroili na kawałki i palili. Myślę, że zasługujemy znów na wampira, który jest przerażającym, śmierdzącym trupem.

Pojawiło się też nowe zdjęcie z filmu za sprawą Total Film. Przedstawia ono postać Nicholasa Houlta próbującego uciec z zamku wampira. Jest też nowa okładka specjalnego, halloweenowego wydania Rue Morgue, które przedstawia Lily-Rose Depp.

Nosferatu

Nosferatu - co wiadomo o filmie?

Nosferatu to nowe, świeże spojrzenie na gotycką opowieść o obsesji pomiędzy młodą kobietą a starożytnym transylwańskim wampirem. Akcja dzieje się w XIX-wiecznych Niemczech. Prastary krwiopijca zakochuje się do szaleństwa, śledząc losy wybranki. Wywołuje przy tym nieopisaną grozę.

Do obsady należą Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney, Willem Dafoe oraz Bill Skarsgård w przerażającej roli wampira. Jak tłumaczył wcześniej reżyser oraz jeden z aktorów, transformacja sprawia, że z pewnością nie poznamy Billa.

Światowa premiera filmu została zaplanowana na 25 grudnia 2024 roku.