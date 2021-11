Nie czas umierać przyniesie straty? Największy hollywoodzki hit pandemii ma problem

materiały prasowe

Nie czas umierać ma na koncie 735,2 mln dolarów. Jest to kapitalny wynik w czasach pandemii koronawirusa i żaden inny film wyprodukowany w Hollywood nie osiągnął większych wpływów. To jednak nie oznacza, że film przyniósł zyski. Pamiętajmy, że kwota sprzedaży biletów do kin nie idzie w całości to kieszeni producentów. Z uwagi na umowy dystrybucyjne jest to określony jej procent.

Jak donosi prestiżowy portal Variety, kost realizacji to 250 mln dolarów, 100 mln dolarów wydano na promocję, a do tego trzeba doliczyć miliony dolarów kosztów przesuwania premiery z uwagi na pandemię. Według informatorów dziennikarzy Nie czas umierać potrzebuje kwoty w okolicach 900 mln dolarów ( nie 800 mln dolarów jak mówiono przed premierą), aby wyjść na zero. To jednak jest już niewykonalne, bo film zniknął z kin na rzecz premiery w PVOD w wielu krajach, a nie zanosi się, by ta sprzedaż wygenerowała tak wysokie wpływy. Dlatego też, jak donoszą informatorzy portalu, film na obecną chwilę przyniesie 100 mln dolarów strat.

Rzecznik prasowy MGM, czyli studia produkującego Nie czas umierać udzielił komentarza portalowi Variety.

- Anonimowe i niedoinformowane źródła sugerujące, że film przyniesie straty mówiąc prosto sugerują nieprawdę. Film przewyższył nasze pozytywne szacunki, które chcieliśmy osiągnąć w tym czasie i stał się największym hollywoodzkim hitem pandemii na globalnym rynku przewyższając Szybkich i wściekłych 9. Wraz z premierą w PVOD film już osiąga dobre wyniki na tym rynku, jednocześnie nadal zarabiając w kinach. Nie czas umierać przyniesie zysk studiu MGM jako indywidualny tytuł oraz część niezwykłej biblioteki studia.

Variety jednak twierdzi, że ich źródła z kręgu produkcji filmu z wiedza o kosztach oraz eksperci, z którymi konsultowali liczby wskazują jednoznacznie, że zysk nie jest możliwy. To też pokazuje, że wielkie blockbustery mają gigantyczny problem w czasach pandemii, bo przez ogromne koszty nie są w stanie zarobić na siebie. Większość hollywoodzkich superprodukcji, które miały premierę w 2021 roku przyniosła straty studiom. Jak twierdzi Variety mowa o dziesiątkach milionów dolarów strat. Zarabiają jedynie filmy jak Halloween zabija, który dzięki niskim kosztom i wysokim wpływom (obecnie 131,5 mln dolarów przy 20 mln dolarów budżetu) jest filmem dochodowym.