Znany wrestler zagra w nowym Nieśmiertelnym. Zostanie bratem postaci Cavilla

Gwiazda WWE Drew McIntyre oficjalnie dołączył do obsady filmu Nieśmiertelny od Amazon MGM Studios i United Artists. McIntyre wcieli się w rolę Angusa MacLeoda, brata postaci Henry’ego Cavilla, Connora MacLeoda.

Obok Cavilla i McIntyre’a w reboocie w reżyserii Chada Stahelskiego wystąpią także wcześniej ogłoszeni: Russell Crowe, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Max Zhang oraz Dave Bautista.

O czym był oryginalny Nieśmiertelny?

Scenariusz autorstwa Michaela Fincha powstał na podstawie filmu z 1986 roku o tym samym tytule, w którym Christopher Lambert zagrał Connora MacLeoda. Oryginalny Nieśmiertelny przedstawiał kulminację odwiecznej walki nieśmiertelnych wojowników, rozgrywającej się równolegle w przeszłości i współczesności.

Nowy projekt znajdował się we wczesnej fazie preprodukcji na początku tego miesiąca, jednak prace zostały wstrzymane po kontuzji Cavilla podczas treningu. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na początek 2026 roku.