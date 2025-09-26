Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Znany wrestler zagra w nowym Nieśmiertelnym. Zostanie bratem postaci Cavilla

Drew McIntyre oficjalnie dołącza do obsady zrebootowanego Nieśmiertelnego. Wrestler to dwukrotny mistrz WWE i zwycięzca Royal Rumble 2020.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  WWE 
drew mcintyre henry caville Nieśmiertelny
Nieśmiertelny fot. materiały prasowe
Reklama

Gwiazda WWE Drew McIntyre oficjalnie dołączył do obsady filmu Nieśmiertelny od Amazon MGM Studios i United Artists. McIntyre wcieli się w rolę Angusa MacLeoda, brata postaci Henry’ego Cavilla, Connora MacLeoda.

nullWWE

Obok Cavilla i McIntyre’a w reboocie w reżyserii Chada Stahelskiego wystąpią także wcześniej ogłoszeni: Russell Crowe, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Max Zhang oraz Dave Bautista.

O czym był oryginalny Nieśmiertelny?

Scenariusz autorstwa Michaela Fincha powstał na podstawie filmu z 1986 roku o tym samym tytule, w którym Christopher Lambert zagrał Connora MacLeoda. Oryginalny Nieśmiertelny przedstawiał kulminację odwiecznej walki nieśmiertelnych wojowników, rozgrywającej się równolegle w przeszłości i współczesności.

Nowy projekt znajdował się we wczesnej fazie preprodukcji na początku tego miesiąca, jednak prace zostały wstrzymane po kontuzji Cavilla podczas treningu. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na początek 2026 roku.

 

 

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  WWE 
drew mcintyre henry caville Nieśmiertelny
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,5

1986
Nieśmiertelny
Oglądaj TERAZ Nieśmiertelny Przygodowy

Najnowsze

1 9. Pszczelarz - 44 755
-

Nagrania do Pszczelarza 2 rozpoczęte. Obsada poszerza się

2 Peacemaker: sezon 2, odcinek 6 - zdjęcia
-
Spoilery

Spider-Man kanoniczny w DCU! Peacemaker powtarza najpopularniejszego mema

3 1670, 2. sezon - 17 września (Netflix)
-

"Odpicuj moją karocę" z 1670. Nowa scena z serialu w sieci

4 10. The Social Network (2010)
-

Nowe nazwisko w obsadzie The Social Network 2? To znany komik

5 Anakonda (1997)
-

Hit kina klasy B z 1997 roku wraca. Tak wygląda limitowana edycja 4K

6 W krainie snów
-

Zwiastun familijnej animacji W krainie snów. Dzieciaki ruszają na poszukiwania Piaskuna!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e01

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e05

SpongeBob Kanciastoporty

s16e06

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e186

Moda na sukces

s27e01

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e01

The Graham Norton Show

s08e18

Ekipa z New Jersey

s58e25
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Talulah Riley
Talulah Riley

ur. 1985, kończy 40 lat

Jim Caviezel
Jim Caviezel

ur. 1968, kończy 57 lat

Emma Rigby
Emma Rigby

ur. 1989, kończy 36 lat

Filip Pławiak
Filip Pławiak

ur. 1989, kończy 36 lat

Anne Girard
Anne Girard

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 3. odcinek? WYNIKI z 19.09

10

M jak miłość: czy Franka umrze? Co wydarzy się w odcinku 1877?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV