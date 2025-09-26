Znany wrestler zagra w nowym Nieśmiertelnym. Zostanie bratem postaci Cavilla
Drew McIntyre oficjalnie dołącza do obsady zrebootowanego Nieśmiertelnego. Wrestler to dwukrotny mistrz WWE i zwycięzca Royal Rumble 2020.
Gwiazda WWE Drew McIntyre oficjalnie dołączył do obsady filmu Nieśmiertelny od Amazon MGM Studios i United Artists. McIntyre wcieli się w rolę Angusa MacLeoda, brata postaci Henry’ego Cavilla, Connora MacLeoda.
Obok Cavilla i McIntyre’a w reboocie w reżyserii Chada Stahelskiego wystąpią także wcześniej ogłoszeni: Russell Crowe, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Max Zhang oraz Dave Bautista.
O czym był oryginalny Nieśmiertelny?
Scenariusz autorstwa Michaela Fincha powstał na podstawie filmu z 1986 roku o tym samym tytule, w którym Christopher Lambert zagrał Connora MacLeoda. Oryginalny Nieśmiertelny przedstawiał kulminację odwiecznej walki nieśmiertelnych wojowników, rozgrywającej się równolegle w przeszłości i współczesności.
Nowy projekt znajdował się we wczesnej fazie preprodukcji na początku tego miesiąca, jednak prace zostały wstrzymane po kontuzji Cavilla podczas treningu. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na początek 2026 roku.
