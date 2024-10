Niezwyciężony - oficjalny teaser 3. sezonu. Jest dokładna data premiery animacji

fot. Prime Video

Prime Video opublikował teaser animowanego serialu Niezwyciężony, w którym podał, że 3. sezon będzie mieć premierę 6 lutego 2025 roku. Nowa seria zadebiutuje trzema odcinkami, a kolejne będą się pojawiać na platformie co czwartek. Finał zaplanowano na 13 marca. W zapowiedzi pisze również, że tym razem nie będzie żadnej przerwy w połowie sezonu.

Teaser nie przedstawia żadnej akcji. Mark w superbohaterskim kostiumie rozmawia w Burger Mart z Cecilem, który stara się go przekonać, aby ciężko trenował przed nadchodzącym zagrożeniem. Bohater nie przejmuje się uwagami szefa, beztrosko podchodząc do sprawy. Zapowiedź ma komediowy charakter, bo nawet pojawia się Steven Yeun, który podkłada głos Markowi. Z drugiej strony twórcy starają się powiedzieć tym, że proces dubbingowania na wiele języków zajmuje dużo czasu, w wyniku czego tak długo czeka się na nowe sezony. Natomiast teaser nie zdradza, co wydarzy się w nowej serii. Nawet pojawia się prześmiewczy podpis: "Gdzie jest oficjalny zwiastun, William?". Zobaczcie poniżej.

Niezwyciężony - teaser 3. sezonu

Niezwyciężony - fabuła

Serial Amazona opowiada o 18-letnim Marku Graysonie, który jest synem najpotężniejszego superbohatera na planecie. Po dramatycznych wydarzeniach z zakończenia pierwszego sezonu, nastolatek stara się odbudować swoje życie w obliczu szeregu nowych zagrożeń, a jednocześnie walczy ze swoim największym lękiem – może stać się taki sam jak jego ojciec.