Nikt 2 powstaje. Jest potwierdzenie

Connie Nielsen w filmie Nikt wcielała się w małżonką tytułowego bohatera granego przez Boba Odenkirkiem. Aktorka w nowym wywiadzie udzielonym portalowi comicbook.com potwierdziła, że Nikt 2 powstanie i trwają prace.

- Tak, robimy to, ale nie mogę ci jeszcze nic więcej na ten temat powiedzieć.

Nikt 2 - co wiemy?

Na ten moment niewiele wiadomo o tym, co jest szykowane na sequel. Na pewno Bob Odenkirk i Connie Nielsen powrócą w obsadzie. Wcześniej Odenkirk potwierdzał, że razem ze scenarzystą tej serii Derekiem Kolstadem pracował nad historią, ale jej szczegóły nie są znane.

Przypomnijmy, że Nikt to film akcji firmy 87North, która należy do współtwórcy Johna Wicka, Davida Leitcha. Studio to produkowało całą serię John Wick oraz wszystkie filmy duetu David Leitch i Chad Stahelski. Gdy postanowili inwestować w nowe talenty, też wyprodukowali takie tytuły jak Nikt, Kate oraz Dzika noc. Za sceny akcji w każdej takiej produkcji odpowiada ich grupa kaskaderów.