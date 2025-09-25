Data premiery Nioh 3 ujawniona. Nowa odsłona serii zadebiutuje na początku 2026 roku

fot. Koei Tecmo

Firmy KOEI TECMO Team Ninja ogłosili, że Nioh 3 zadebiutuje 6 lutego 2026 roku na PC oraz konsoli PlayStation 5. Wraz z tą informacją do sieci trafił nowy zwiastun fabularny w reżyserii Shinjiego Higuchiego. Materiał przybliża losy głównego bohatera, Takechiyo Tokugawy, który staje przed wyzwaniem powstrzymania swojego brata, Kunimatsu, wykorzystującego mroczne moce i hordy yokai do przejęcia władzy.

Fabuła Nioh 3 obejmie różne epoki historyczne, a gracze będą mogli eksplorować rozbudowane, otwarte obszary. W trakcie rozgrywki pojawią się zupełnie nowe postacie, jak i bohaterowie znani z wcześniejszych odsłon serii.

Przedsprzedaż już wystartowała, a gracze mogą wybierać spośród kilku wydań. Oprócz edycji standardowej dostępna jest wersja Digital Deluxe z przepustką sezonową oraz Steelbook Edition, która poza steelbookiem zawiera także dodatkowe pakiety DLC.