Nowe filmy mają dystrybucję. Gdzie obejrzymy projekty Ryana Reynoldsa, Bradleya Coopera i Christiana Bale'a?

Po zakończeniu strajków w Hollywood wytwórnie oraz streamerzy rozpoczęli walkę o dystrybucje filmów z wielkimi gwiazdami kina takimi, jak Ryan Reynolds, Bradley Cooper czy Christian Bale.

Komedia z Ryanem Reynoldsem dla Netflixa

Jednym z tych filmów jest niezatytułowany projekt o globalnym napadzie, w którym wystąpi Ryan Reynolds. Według Mike'a Fleminga Jr z Deadline film ma być w duchu Ocean's Eleven: Ryzykowna gra. Aukcję wygrał Netflix, który według Deadline wyłożył na to siedmiocyfrową ofertę. Dana Fox napisze scenariusz, a Simon Kinberg zajmie się produkcją wraz z Reynoldsem.

Best of Enemies z Bradleyem Cooperem i Christianem Balem dla Amazona

Kolejnym filmem jest Best of Enemies, którego produkcją i dystrybucją zajmą się Amazon i MGM Studios. Jest to adaptacja szpiegowskiego thrillera pt. Best of Enemies: The Last Great Spy Story of the Cold War napisanego przez Erica Dezenhalla i Gusa Russo. W głównych rolach wystąpią Bradley Cooper i Christian Bale. Za scenariusz odpowiada Eric Warren Singer, a producentem został Charles Roven. Wymienieni twórcy i aktorzy razem pracowali nad American Hustle. Według Deadline istnieje możliwość, że Cooper zostanie reżyserem tego projektu. Film trafi do kin.

Wspomniana książka opowiada historię agenta CIA Jacka Platta (Cooper) i agenta KGB Giennadija Wasilenko (Bale). To para szpiegów z czasów zimnej wojny, których połączyła nieprawdopodobna przyjaźń. Obaj mieli za zadanie nawiązać wzajemne relacje, aby namówić tego drugiego do zdrady swojego kraju. Byli też zaangażowani w rozwiązywanie niektórych z najsłynniejszych historii szpiegowskich XX wieku, w tym zdemaskowanie sowieckiego kreta Roberta Hanssena.

Wolfs i Project Artemis dla Sony Pictures

Z kolei Sony Pictures Entertainment zajmie się dystrybucją dwóch kinowych filmów, które produkuje Apple Original Films. W Wolfs grają George Clooney i Brad Pitt, a w Project Artemis wystąpią Scarlett Johansson i Channing Tatum. Oba projekty po premierze kinowej trafią później na Apple TV+.

Producent Jon Watts napisał scenariusz do Wolfs (występujący też pod tytułem Wolves), który opowiada historię dwóch samotników przydzielonych do tej samej pracy. W gwiazdorskiej obsadzie znalazła się także Amy Ryan. Clooney i Pitt są producentami filmu.

Z kolei za reżyserię Project Artemis odpowiada Greg Berlanti, a scenariusz napisała Rose Gilroy. Opowiada o wyścigu kosmicznym w latach 60. W obsadzie oprócz wyżej wymienionych są również Jim Rash, Ray Romano, Anna Garcia, Donald Elise Watkins, Noah Robbins, Colin Woodell, Nick Dillenburg, Christian Zuber i Woody Harrelson.

American Girl wyprodukuje Paramount Pictures

Po sukcesie Barbie Mattel Films pracuje nad kolejnymi tytułami. Jednym z nich będzie American Girl, którego produkcją zajmują się Paramount Pictures, Maze Runner i Twilight Temple Hill. Lindsey Anderson Beer została producentką projektu, do którego napisze scenariusz. Będzie to komedia familijna, oparta na świecie lalek i doświadczeń, które mają pomóc dziewczynkom dorastać z pewnością siebie, rozwijając ich osobowość.

Ponadto Mattel Film pracuje również nad innym filmami opartymi na słynnych zabawkach tej firmy, jak Hot Wheels, Magic 8 Ball, Matchbox, Major Matt Mason, Masters of the Universe i Polly Pocket, a także wiele innych.