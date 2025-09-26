Reklama
Nowości w serii Eony, czyli premiery dwóch klasycznych książek fantasy

Dzisiejsze dwie premiery w serii Eony to propozycje dla miłośników klasycznego fantasy. Poznajcie szczegóły książek Henry'ego Ridera Haggarda​ i Karla E. Wagnera​.
Tymoteusz Wronka
fantasy 
Eony to seria wydawnictwa Vesper, w której wydawana jest literatura fantasy, raczej ta klasyczna. W jej ramach ukazały się chociażby powieści Poula Andersona, Michaela Moorcocka czy zbiory tekstów o Conanie.

Kolejnymi dwiema nowościami w serii są Eryk Promiennooki i Kane. Prometeusz nikczemny. Pierwsza z  nich to napisana przez Henry'ego Ridera Haggarda klasyczna saga o bohaterze, który rzuca wyzwanie bogom oraz przeznaczeniu, by odzyskać to, co utracił – choćby za cenę własnej duszy.

Kane. Prometeusz nikczemny Karla E. Wagnera to drugi z trzech omnibusów zawierających teksty, który łączy postać Kane'a. Obejmuje powieść Krwawnik, opowiadania Lynortis raz jeszcze, Mroczna muza, Zachód dwóch słońc, wiersz Słońce o północy oraz dodatki: Kane kiedyś i w przyszłości autorstwa Karla Edwarda Wagnera oraz glosariusz przygotowany przez Marcina Pągowskiego.

Eryk Promiennooki - opis i okładka

Eryk PromiennookiŹródło: Vesper

W zimnych fiordach Islandii, gdzie bogowie śnią pod lodem, a krew miesza się ze śniegiem, rodzi się wojownik o spojrzeniu rozpalonym niczym ogień – Eryk Promiennooki. Jego ścieżka wiedzie poprzez zdradę i honor, zemstę i ofiarę, śmiercionośne czary i święte przysięgi. Jednak dopiero kiedy staje twarzą w twarz z najpotężniejszym ze swych wrogów, odkrywa, że prawdziwa walka dopiero się zaczyna…

Kane. Prometeusz nikczemny - opis i okładka

Kane. Prometeusz Nikczemny. Tom 2Źródło: Vesper

Kane to postać, która idealnie wpisuje się w archetyp bohatera bajronicznego – mrocznego, romantycznego outsidera, którego motywacje i działania burzą tradycyjne granice między dobrem a złem. Jest uosobieniem samotności i buntu, odrzuca boskie nakazy i społeczne normy, pragnąc kierować własnym losem bez względu na cenę. Jego nieśmiertelność staje się zarówno darem, jak i przekleństwem – Kane zmuszony jest żyć w świecie, którego zasady odrzuca, i zmagać się z konsekwencjami swoich wyborów. Nieustannie poszukuje znaczenia i celu, choć jest świadom, że jego działania za każdym razem prowadzą do chaosu i destrukcji.

