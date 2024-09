Powstanie nowy film Resident Evil? Plotka zdradza zainteresowanego reżysera

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Capcom

Reklama

Resident Evil to jedna z najbardziej długowiecznych i najpopularniejszych serii gier wideo, którą - podobnie jak jej bohaterów i antagonistów - nie sposób zamordować, ponieważ ta zawsze wstaje z kolan. Nieco inaczej było w kwestii filmów będących adaptacją materiału źródłowego. Te odchodziły w wielu miejscach od kanonu i proponowały własną rozrywkę, która nie każdemu się podobała. Nie były to raczej ambitne produkcje. Próbowano to zmienić za sprawą Resident Evil: witajcie w Raccoon City. Chociaż ta adaptacja była bliższa grom, to nadal daleka od marzeń jej fanów. Mimo niskich ocen pojawiły się informacje o zaplanowanej kontynuacji, ale słuch po niej zaginął. Aktualnie nie wiadomo, czy takowa powstaje.

Jeff Sneider, znany scooper z branży, który często podawał rzetelne informacje, zdradził nowe informacje w tym temacie. Jego zdaniem powstanie kolejny film ze świata Resident Evil, tym razem wyreżyserowany przez twórcę Barbarzyńców z 2022 roku, czyli Zacha Creggera. Wedle plotki miał on odrzucić stworzenie rebootu filmu Clue i skupić się na adaptacji gry. Na ten moment nie wiadomo, czy byłby to kolejny reboot, czy może kontynuacja pomysłów z filmu z 2021 roku.

Najlepsze horrory 2024 (do tej pory)

10. Abigail