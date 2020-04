Nowy Switch może mieć dwa wyświetlacze

Aktualizacja Nintendo Switch System Update 10.0.0.0 wprowadziła zmianę, która w istotny sposób wpłynie na komfort korzystania z przenośnej konsoli Japończyków. Korporacja w końcu postanowiła umożliwić graczom ręczną zmianę funkcje klawiszy w Joy-Conach oraz Pro Controllerach. Jak się jednak okazało, nowe oprogramowanie może skrywać jeszcze jedną, niezwykle cenną informację.

Według Mike’a Heskina, specjalisty od bezpieczeństwa komputerowego, który przeanalizował kod źródłowy aktualizacji, znajduje się w nim wskazówka dotycząca nowej, niezapowiedzianej konsoli od Nintendo. Heskin natrafił w kodzie na fragment dodający wstępne wsparcie dla Switcha figurującego pod nazwą kodową nx-abcd, który obsługuje dodatkowy ekran.

Tymczasowa nazwa sprzętu zgadza się z dotychczasową praktyką Nintendo – pierwszy Switch figurował jako nx-abca, zaś Switch Lite jako nx-abcb. Niestety, kod aktualizacji nie ujawnia niczego więcej na temat tajemniczego sprzętu oraz wykorzystania drugiego ekranu. Jeśli jednak spekulacje Heskina okażą się prawdziwe, w niedalekiej przyszłości światło dzienne może ujrzeć nowy Switch o funkcjonalności zbliżonej do 3DS-a.

O tym, że Nintendo pracuje nad kolejną odsłoną swojej mobilnej konsoli, spekuluje się od dawna. Według analityków rynkowych korporacja chce wypuścić na rynek Switcha Pro, który zaoferuje wyższą wydajność niż podstawowy model. Na razie nie wiemy jednak, kiedy mógłby trafić do sprzedaży, ani co dokładnie miałby do zaoferowania przyszłym użytkownikom.