Nubia RedMagic 6S Pro - kolejny smartfon z gamingowym zacięciem

Źródło: Nubia

Sercem najnowszego członka rodziny Nubia jest procesor Qualcomm Snapdragon 888+ 5G, który ma wynieść ten sprzęt na wyżyny wydajnościowej doskonałości. Pomoże mu w tym m.in. nowy silnik sztucznej inteligencji, który według producenta jest aż o 20% sprawniejszy od swojego poprzednika. A to nie wszystko, co przyszykowali dla nas inżynierowie odpowiedzialni za ten gadżet, do dyspozycji otrzymamy do 16 GB pamięci RAM oraz 256 GB przestrzeni na dane.

W tak mocarnym sprzęcie nie mogło zabraknąć porządnego wyświetlacza. RedMagic 6S Pro dysponuje 6,8-calowym panelem AMOLED o szczytowej jasności na poziomie 700 nitów. Kinomaniaków z pewnością skusi pełnym pokryciem palety barw DCI-P3, a co za tym idzie – świetnym odwzorowaniem kolorów filmów stumieniowanych przez platformy VoD.

Jednak prawdziwy potencjał sprzętu tkwi w jego gamingowych zastosowaniach. Nowy system chłodzenia ICE 7.0 ma zadbać o to, aby RedMagic 6S Pro podołał najbardziej wymagającym zadaniom w tym m.in. odświeżaniu ekranu z częstotliwością do 165 Hz. Aby maksymalnie zwiększyć nasze szanse w wirtualnych starciach, wyświetlacz wyposażono w digitalizer o próbkowaniu rzędu 720 Hz – dwukrotnie wyższym niż w digitalizerze w poprzedniku RedMagic 6S Pro. Dzięki niemu telefon będzie błyskawicznie reagować na polecenia gracza, a co za tym idzie – zwiększy nasze szanse w starciu z wirtualnymi przeciwnikami.

Nubia skrywa także dwa dotykowe triggery pracujące z opóźnieniem rzędu 2,2 milisekundy znane z poprzednich telefonów gamingowych tego producenta. W tym modelu dołożono jeszcze jeden, w pełni konfigurowalny trigger z tyłu obudowy. Pozwolą nam zwiększyć kontrolę nad wirtualnym środowiskiem, o ile zagrywamy się w jeden z nielicznych tytułów obsługujących takie smartfonowe innowacje (Genshin Impact czy LoL: Wild Rift). Z nowości sprzętowych warto wspomnieć również o czytniku linii papilarnych pod wyświetlaczem ze zintegrowanym pulsometrem. Ma on dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo systemu autoryzacji tożsamości.

Pozostałe podzespoły oferują dokładnie do samo co standardowy model 6Pro. Posiadacze tego cacka skorzystają z 64-megapikselowego obiektywu głównego, 6-megapikselowej kamery do selfie oraz baterii o pojemności 5050 mAh (w wersji globalnej). Nie zabrakło tu także klasycznego portu słuchawkowego.

Nubia RedMagic 6S Pro trafi do sprzedaży 27 września. Za podstawowy model z 12 GB pamięci RAM o 128 GB na dane zapłacimy 599 €, model z 16 GB pamięci i 256 GB na dane wyceniono na 699 €. Miłośnicy designerskich gadżetów będą mogli kupić także Nubia RedMagic 6S Pro Ghost z podświetleniem RGB i transparentną obudową za 729 €.