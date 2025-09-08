Russell Crowe, gwiazda Białego lotosu i polska legenda z szansami na Oscara? Ten film podbił TIFF
Zdaniem Variety debiutujący podczas TIFF thriller polityczny opowiadający o procesie w Norymberdzie może dać szansę na Oscara dwóm aktorom, a także wyróżnić pracę polskiej legendy kina.
Powoli wkraczamy w sezon debiutu filmów, które mogą celować w nominacje do prestiżowych Oscarów. Zdaniem Variety jedną z takich produkcji może być Nuremberg w reżyserii Jamesa Vanderbilta, która zadebiutowała podczas festiwalu filmowego w Toronto. To psychologiczny thriller, który na tapet bierze międzynarodowy proces karny w Norymberdze toczony przeciwko nazistowskim zbrodniarzom wojennym. Na nominacje może liczyć nie tylko Russell Crowe, ale też Leo Woodall oraz polska legenda Hollywood - Dariusz Wolski!
Ministranci – zwiastun polskiego filmu. Dzieciaki w walce z Kościołem niczym Robin Hood
Występ Russella Crowe'a w roli Hermana Göringa został ochrzczony najlepszym w jego karierze od dwudziestu lat - od czasów Człowieka ringu. Aktor nauczył się dla roli języka niemieckiego i świetnie wciela się w rolę zbrodniarza, który pomimo swoich występków, a dzięki charyzmie, jest w stanie oczarować całą salę sądową. Naprzeciw niego stoi Douglas Kelley, którego gra Rami Malek. Ich utarczki słowne ogląda się z wielkim zainteresowaniem i stanowią centrum całej produkcji, która momentami zakrawa o film dokumentalny. To też zasługa zdjęć polskiego operatora, czyli Dariusza Wolskiego, którego praca potrafi przenieść w czasie i sprawić, że widz czuję się jakby sam uczestniczył w tych wydarzeniach. W swoim dorobku ma już nominacje do Oscara za Nowiny ze świata.
Szansę na statuetkę ma również Leo Woodall, który przełom w karierze zaliczył przy okazji występu w Białym lotosie. Podobnie do Crowe'a również nauczył się języka niemieckiego specjalnie dla tej roli. Variety podaje, że jedna z końcowych scen z jego udziałem była w stanie wzruszyć każdego obecnego na sali kinowej i może być on poważnym kandydatem do Oscara w roli drugoplanowej.
James Vanderbilt może się też czaić na nominację w kategorii scenariusza adaptowanego, ponieważ całość opiera się na książce Jacka El-Haiego zatytułowanej The Nazi and the Psychiatrist.
Ranking filmów, które zdobyły Oscara
Źródło: variety.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 2002, kończy 23 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1990, kończy 35 lat