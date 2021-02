Nurses: twórcy serialu oskarżeni o antysemityzm. NBC wycofuje odcinek

NBC

NBC wycofało odcinek serialu Nurses z platform cyfrowych po głośnej krytyce, z którą spotkał się sposób przedstawienia ortodoksyjnych Żydów. Krajowe organizacje żydowskie oskarżyły twórców produkcji o antysemityzm: Simon Wiesenthal Center i inne grupy wydały oficjalne oświadczenia potępiające konkretną scenę, w której ortodoksyjny żydowski pacjent odmawia przeszczepu kości nogi, ponieważ pochodzi ona z "nogi gojowskiej".

Scenarzyści, którzy napisali tę scenę, popisali się na każdym możliwym polu ignorancji i zgubnych, negatywnych stereotypów. NBC obraziło i demonizowało religijnych Żydów i judaizm. (...) Nadmierne oburzenie? Ortodoksyjni Żydzi są celem brutalnych przestępstw z nienawiści: w Nowym Jorku to właśnie Żydzi są najczęstszym celem tak zwanych przestępstw napędzanych nienawiścią w Stanach Zjednoczonych. To nie było przejęzyczenie, to ohydny, tani atak. Co NBC zamierza w związku z tym zrobić?

Źródło NBC podało serwisowi Deadline, że ze stacją skontaktowało się kilka narodowych organizacji żydowskich i porozmawiało z nimi na ten temat.

10 epizodów kanadyjskiego serialu nie zostało wyprodukowanych przez NBC; sieć przejęła je w listopadzie zeszłego roku. Produkcja opowiada o pięciu młodych pielęgniarkach i pielęgniarzach pracujących na pierwszej linii w szpitalu w samym centrum Toronto, poświęcając swoje życie pomaganiu innym i sobie nawzajem. Mało prawdopodobne, by serial doczekał się kolejnego sezonu.