Obcy - niesamowita lalka kolekcjonerska. Wyprzedała się jak świeże bułeczki
Monster High tym razem nawiązało współpracę z Obcym. Jej owocem jest limitowana lalka przedstawiająca ikonicznego ksenomorfa w iście szykownej wersji. Produkt okazał się ogromnym hitem i wyprzedał się w zawrotnym tempie. Nic dziwnego, zobaczcie sami, jak wygląda.
Lalka ma głowę inspirowaną klasycznym ksenomorfem o długim podłużnym kształcie. Jednocześnie z przodu twarzy wciąż widać oczy, nos i usta dziewczyny. Warto zwrócić też uwagę na długi ogon Obcego. Ciało i kostium są w czarnym kolorze. To, z czego jednak najbardziej znana jest marka Monster High, to modne i kreatywne ubrania. Tak jest i w tym wypadku. Postać ma na sobie czarną suknię, która zachwyca detalami, takimi jak wzory na prześwitującym delikatnym materiale. Największe wrażenie robią jednak obcasy, które są w kształcie... Facehuggera. Wisienką na torcie jest eleganckie opakowanie, które idealnie oddaje klimat Obcego.
Obcy - niesamowita lalka kolekcjonerska
Zdjęcia lalki, oficjalnie nazwanej MONSTER HIGH® SKULLECTOR™ Alien Doll, możecie znaleźć poniżej. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba. Warto dodać, że produkt kosztuje 85 dolarów, czyli około 309 złotych, nie licząc kosztów wysyłki.
Monster High - wyjaśnienie
Lalki z linii Monster High są bardzo popularne. Nawet klasyczne wersje często mają wysoką wartość kolekcjonerską. W ostatnich latach Mattel współpracuje także z wieloma znanymi tytułami, takimi jak Squid Game czy Wednesday, co z pewnością pomogło im jeszcze bardziej przebić się do mainstreamu. Poza tym Monster High są lubiane przez osoby zajmujące się malowaniem i personalizowaniem lalek. Głównie ze względu na wiele punktów artykulacji, większe głowy, które stanowią idealne płótno, a także szeroki wybór różnych kształtów twarzy.
Źródło: Oficjalna strona Mattel
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
23
paź
Q. Cząstka strachu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1958, kończy 67 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1976, kończy 49 lat