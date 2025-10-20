placeholder
Obcy - niesamowita lalka kolekcjonerska. Wyprzedała się jak świeże bułeczki

Monster High tym razem nawiązało współpracę z Obcym. Jej owocem jest limitowana lalka przedstawiająca ikonicznego ksenomorfa w iście szykownej wersji. Produkt okazał się ogromnym hitem i wyprzedał się w zawrotnym tempie. Nic dziwnego, zobaczcie sami, jak wygląda.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Ksenomorf 
obcy facehugger monster high
MONSTER HIGH® SKULLECTOR™ Alien Doll - lalka Obcy Monster High Źródło: Mattel
Lalka ma głowę inspirowaną klasycznym ksenomorfem o długim podłużnym kształcie. Jednocześnie z przodu twarzy wciąż widać oczy, nos i usta dziewczyny. Warto zwrócić też uwagę na długi ogon Obcego. Ciało i kostium są w czarnym kolorze. To, z czego jednak najbardziej znana jest marka Monster High, to modne i kreatywne ubrania. Tak jest i w tym wypadku. Postać ma na sobie czarną suknię, która zachwyca detalami, takimi jak wzory na prześwitującym delikatnym materiale. Największe wrażenie robią jednak obcasy, które są w kształcie... Facehuggera. Wisienką na torcie jest eleganckie opakowanie, które idealnie oddaje klimat Obcego

Obcy - niesamowita lalka kolekcjonerska

Zdjęcia lalki, oficjalnie nazwanej MONSTER HIGH® SKULLECTOR™ Alien Doll, możecie znaleźć poniżej. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba. Warto dodać, że produkt kosztuje 85 dolarów, czyli około 309 złotych, nie licząc kosztów wysyłki. 

MONSTER HIGH® SKULLECTOR™ Alien Doll - lalka Obcy Monster High

MONSTER HIGH® SKULLECTOR™ Alien Doll - lalka Obcy Monster High
Źródło: Mattel
Monster High - wyjaśnienie

Lalki z linii Monster High są bardzo popularne. Nawet klasyczne wersje często mają wysoką wartość kolekcjonerską. W ostatnich latach Mattel współpracuje także z wieloma znanymi tytułami, takimi jak Squid Game czy Wednesday, co z pewnością pomogło im jeszcze bardziej przebić się do mainstreamu. Poza tym Monster High są lubiane przez osoby zajmujące się malowaniem i personalizowaniem lalek. Głównie ze względu na wiele punktów artykulacji, większe głowy, które stanowią idealne płótno, a także szeroki wybór różnych kształtów twarzy. 

Źródło: Oficjalna strona Mattel

naEKRANIE Poleca

