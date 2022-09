Obi-Wan Kenobi - w serialu mógł pojawić się Jedi z Ataku Klonów. O kogo chodzi?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Kouji Tajima

Kouji Tajima z firmy Industrial Light and Magic odpowiedzialnej za efekty specjalne w serialu Obi-Wan Kenobi, wrzuciłdo sieci grafikę przygotowaną na potrzeby tej produkcji. Na niej widzimy rycerza Jedi Pablo-Jilla, który wystąpił w filmie Atak Klonów. Widzieliśmy go w końcowej bitwie na arenie na planecie Geonosis. Najwyraźniej mieliśmy go zobaczyć w fortecy Inkwizytorów w sali z zabitymi Jedi wystawionymi na pokaz jak łupy.

Obi-Wan Kenobi - grafiki

Obi-Wan Kenobi - serial

Ostatecznie w scenach w fortecy Inkwizytorów na wystawie zobaczyliśmy innych Jedi. Potwierdzono, że gablotach byli między innymi Coleman Kcaj oraz mistrzyni Jedi Tera Sinube, która pojawiła się w serialu Wojny Klonów.

Na ten moment nie ma planów na 2. sezon serialu Obi-Wan Kenobi. Projekt jest dostępny w platformie streamingowej Disney+.