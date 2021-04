Obi-Wan Kenobi - Kumail Nanjiani jest coraz większy. Aktor gotowy do roli

fot. Instagram/Kumail Nanjiani

Kumail Nanjiani ma jedną z głównych ról w serialu Obi-Wan Kenobi. Na razie nie wiadomo, kogo zagra, ale na pewno nie będzie to tylko postać humorystyczna. Od kiedy aktor zmienił swoje życie podczas długich i wyczerpujących treningów do filmu Eternals, fizycznie jest gotowy grać zupełnie inne role, niż za czasów serialu komediowego Dolina Krzemowa. Do sieci trafiły nowe zdjęcia Nanjianiego po wyjściu z siłowni, które są obecnie wszędzie udostępniane w mediach społecznościowych. Według fanów jego forma fizyczna ciągle się rozwija, a masa mięśniowa prawdopodobnie została zwiększona.

Kumail Nanjiani - zdjęcia

https://twitter.com/ETERNALSnews/status/1383523060209262606

https://twitter.com/ETERNALSnews/status/1383529072995692551

To oczywiście buduje spekulacje, kogo Kumail może zagrać w świecie Star Wars. Za czasów Doliny Krzemowej moglibyśmy spekulować na temat ról stricte komediowych, a teraz jest to tym bardziej wielka niewiadoma. Można założyć, że Eternals i Obi-Wan Kenobi mogą całkowicie zmienić postrzeganie aktora i być może również kierunek jego kariery. Naturalnie to nie zmieni, że Nanjiani jest też świetnym komikiem, więc prawdopodobnie dzięki widocznym efektom fizycznych treningów będzie mógł przebierać w bardziej rozmaitej gamie ról.

W obsadzie serialu Obi-Wan Kenobi są Ewan McGregor Moses Ingram, Kumail Nanjiani. Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell i Ben Safdie.