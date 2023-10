fot. Motorola

Do końca października u partnerów handlowych aż 5 smartfonów Motorola będzie można kupić oszczędzając zależnie od modelu 100 lub 200 zł. Promocja obejmuje zarówno podstawowe, budżetowe urządzenia moto e13 oraz moto e22, jak i średnią półkę: moto g72, moto g73 5G oraz moto g82 5G. Wszystkie smartfony mają swoje atuty – są funkcjonalne, mają nowoczesny design i pracują pod kontrolą prawie czystego Androida. Wśród dostępnych w promocji urządzeń są również modele wspierające szybkie ładowanie, posiadające ekran pOLED oraz oferujące duże możliwości fotograficzne (aparat 108 MP lub 50 MP z OIS).

W promocji „Black Friday w październiku. Mówisz. Masz. Tylko z Motorolą” dostępne są następujące smartfony:

moto e13 to smukły i stylowy budżetowy smartfon z pojemną baterią 5000 mAh – idealny dla osób, które poszukują niedrogiego telefonu do dzwonienia oraz korzystania z internetu. Wyróżnia go ekran 6,5” HD LCD IPS oraz dźwięk Dolby Atmos®. Smartfon wyposażony jest w aparat główny 13 MP oraz 5 MP aparat do selfie, pracuje pod kontrolą Androida 13 (edycja Go).

moto e22 oferuje wyświetlacz HD+ LCD IPS 90 Hz o przekątnej 6,5” oraz głośniki stereo ze wsparciem dla Dolby Atmos®. Obudowa została wykonana z materiałów wysokiej klasy oraz pokryta jest powłoką hydrofobową. System aparatów fotograficznych o rozdzielczości 16 MP + 2 MP jest wspomagany przez sztuczną inteligencję, aparat przedni 5MP pozwoli zrobić selfie gotowe do publikacji w mediach społecznościowych. Smartfon dostępny jest w wersji 4/64 GB pamięci z możliwością jej rozszerzenia za pomocą karty microSD.

moto g72 to wydajny smartfon z procesorem Helio G99 oraz ekranem pOLED 6,6” FHD+ odświeżanym z częstotliwością do 120 Hz. Wyróżnia go potężny moduł aparatu tylnego 108 MP + 8 MP + 2 MP, który sprawia, że w swojej cenie jest to jeden z najciekawszych wyborów dla fanów amatorskiej fotografii. Moto g72 oferuje również głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos®, a także pojemną baterię 5000 mAh obsługującą szybkie ładowanie 30 W TurboPower™. Smartfon dostępny jest w wersji pojemnościowej 8/128 GB.

moto g73 5G wykorzystuje nowoczesny procesor Dimensity 930 obsługujący komunikacje 5G i dostępny jest w wersji 8/256 GB, a więc będzie dobrym wyborem dla osób, które poszukują smartfona z dużą ilością pamięci wewnętrznej. Moto g73 5G ma również wyświetlacz LCD IPS 6,5” w rozdzielczości FHD+ odświeżany z częstotliwością do 120 Hz. Kolejnym wyróżnikiem smartfona jest moduł aparatu głównego UltraPixel 50 MP + 8 MP, uzupełniany przez 16 MP aparat do selfie. Pojemna bateria 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie 30 W TurboPower™.

moto g82 5G to jeden z najbardziej uniwersalnych smartfonów ze średniej półki, który wyróżnia się znakomitym i bezramkowym wyświetlaczem pOLED 6,6” FHD+ 120 Hz oraz aparatem 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu – rzadko spotykanym rozwiązaniem w tym segmencie urządzeń. Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 695 5G, a dostępna wersja pojemnościowa to 6/128 GB. Możliwości multimedialne modelu moto g82 5G uzupełnia obecność głośników stereo Dolby Atmos® oraz złącze jack 3,5 mm. Smartfon wspiera szybkie ładowanie 30 W TurboPower™, a bateria ma pojemność 5000 mAh.

Promocja potrwa do 3 listopada włącznie lub do wyczerpania zapasów. Ceny objętych promocją urządzeń u partnerów firmy Motorola kształtują się następująco:

motorola moto e13 – 299 zł zamiast 399 zł (taniej o 100 zł)

zamiast 399 zł (taniej o 100 zł) motorola moto e22 – 399 zł zamiast 499 zł (taniej o 100 zł)

zamiast 499 zł (taniej o 100 zł) motorola moto g72 – 899 zł zamiast 999 zł (taniej o 100 zł)

zamiast 999 zł (taniej o 100 zł) motorola moto g73 5G – 999 zł zamiast 1199 zł (taniej o 200 zł)

zamiast 1199 zł (taniej o 200 zł) motorola moto g82 5G – 999 zł zamiast 1099 zł (taniej o 100 zł)