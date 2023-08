One Piece - opisy odcinków wskazują na zmiany względem oryginału. Ian McShane narratorem serialu

fot. Netflix

Aktorski serial One Piece będzie mieć premierę 31 sierpnia na platformie Netflix. Produkcja powstała na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Eiichirō Ody. Historia opowiada o młodym kapitanie piratów, który wyrusza ze swoją załogą, by zdobyć tytuł Króla Piratów i odkryć mityczny tytułowy skarb. W głównych bohaterów wcielają się Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) i Taz Skylar (Sanji).

Matt Owens, jeden z showrunnerów serialu, wyjaśnił, w jaki sposób została skonstruowana historia w pierwszym sezonie.

Cały nasz sezon składa się z czterech dwuodcinkowych wątków, w których pojawia się nowy członek załogi Słomkowego Kapelusza. Poznajemy ich i ustalamy, jak wpasowują się w świat. To nie tylko historia powstania tej załogi… To podsumowanie idei odnalezionej rodziny. Chodzi o ducha przygody i przynależności do grupy.

Serwis Murphy's Multiverse, który podzielił się powyższą wypowiedzią twórcy, wyjawił również opisy poszczególnych odcinków. Możecie je przeczytać poniżej.

One Piece - opisy odcinków

1. odcinek - Romance Dawn

Monkey D. Luffy to pełen optymizmu młody pirat, który marzy o odnalezieniu One Piece. Wyrusza na poszukiwanie lojalnej załogi, której potrzebuje do żeglugi po rozległych oceanach. Jego podróż zaczyna się, gdy pomaga Koby'emu, zniewolonemu marynarzowi, uciec z uciążliwej sytuacji. W Shells Town Luffy spotyka Roronoę Zoro, słynnego łowcę piratów, oraz Nami, doskonałą złodziejkę. Cała trójka tworzy wątły sojusz.

2. odcinek - The Man in the Straw Hat

Luffy, Zoro i Nami zostają uwięzieni na wyspie opanowanej przez obłąkanego klauna - pirata Buggy'ego. Koby dołącza do piechoty morskiej i udowadnia swoją odwagę.

3. odcinek - Tell No Tales

Luffy, Zoro i Nami lądują na Syrup Village, gdzie spotykają Usoppa. Miejscowy chłopak przedstawia grupę Kayi, chorowitej dziedziczce stoczni, która znajduje się pod opieką trójki apodyktycznych pracowników domu. Z pomocą Koby'ego wiceadmirał Garp, potężny żołnierz piechoty morskiej, wyrusza na poszukiwania Luffy'ego.

4. odcinek - The Pirates Are Coming

Luffy, Zoro i Nami przedzierają się przez posiadłość Kayi, która teraz stała się więzieniem. Usopp prosi o pomoc Koby'ego, Helmeppo i marynarkę. Luffy w końcu dostaje statek swoich marzeń, podczas gdy zbliża się Garp.

5. odcinek - Eat at Baratie!

Luffy i jego załoga przechodzą test swoich umiejętności we wspólnej walce na pełnym morzu. Przybywają do Baratie, pływającej restauracji, gdzie spotykają Sanjiego, młodego szefa kuchni z zamiłowaniem do wyśmienitych dań. Pojedynek w dokach szokuje grupę.

6. odcinek - The Chef and the Chore Boy

Grupa zostaje zaatakowana - takiego niebezpieczeństwa nikt się nie spodziewał. Po zaciętej bitwie na Baratie Sanji w końcu podąża za swoimi marzeniami, podczas gdy inny członek załogi pokazuje swoje prawdziwe oblicze.

7. odcinek - The Girl with the Sawfish Tattoo

Załoga przychodzi z pomocą członkowi rodziny, który pilnie potrzebuje pomocy.

8. odcinek - Worst in the East

Rodzi się nowa piracka załoga.

One Piece - zmiany w aktorskim serialu

Po przeczytaniu opisów nasuwa się wniosek, że dojdzie do kilku zmian względem mangi i anime. Dużo czasu zostanie poświęcone Koby'emu (Morgan Davies), który trafi do piechoty morskiej, gdzie przejdzie szkolenie. Jest to zgodne z oryginalną historią, która została przedstawiona na okładkach One Piece, jako poboczny wątek pt. The Diary of Koby-Meppo. Opisy wskazują na większą rolę Koby'ego oraz Garpa (Vincent Regan) na tym etapie historii. Wiceadmirał prawdopodobnie znacznie szybciej spotka się z Luffym niż to było w mandze i anime (dopiero 314. odcinek).

Ponadto w opisie 4. odcinka można przeczytać, że akcja będzie się rozgrywać głównie w posiadłości Kayi. W anime walka odbyła się częściowo na plaży i wąwozie.

One Piece - Ian McShane narratorem

W notatce prasowej Netflixa znalazła się informacja, że Ian McShane będzie pełnić rolę narratora serialu. Aktora można kojarzyć z serii filmów o Johnie Wicku, a także z serialu Deadwood. Co ciekawe w swojej karierze McShane zagrał pirata w filmie Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach - wcielił się tam w Czarnobrodego.

