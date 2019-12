Oscary 2020: Boże Ciało blisko nominacji! Akademia ujawniła krótkie listy

Jak co roku w grudniu Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła krótkie listy produkcji, które przeszły do kolejnego etapu oscarowych zmagań - tym razem w ciągu jednego dnia przedstawiono więc zestawienia w aż 9 kategoriach. Są to: Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny, Najlepsza charakteryzacja i fryzury, Najlepsza muzyka oryginalna, Najlepsza piosenka, Najlepszy krótkometrażowy film animowany, Najlepszy krótkometrażowy film aktorski, Najlepsze efekty specjalne i Najlepszy film międzynarodowy (jak to tej pory - Najlepszy film zagraniczny). Polaków prawdopodobnie najbardziej interesuje ostatnia z tych kategorii, w której w szranki stanęło Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy. Mamy dla Was dobre wiadomości: obraz trafił na listę 10 najlepszych produkcji międzynarodowych, które pozostają w grze o statuetkę Akademii. Jego rywalami będą choćby Parasite czy Ból i blask.

Ogłoszenie samych nominacji nastąpi 13 stycznia. Oscary 2020 zostaną z kolei przyznane 9 lutego.

Oscary 2020 - krótkie listy

Najlepsza piosenka:

"Speechless" - Aladyn

"Letter to my Godfather" - Ojciec chrzestny czarnej muzyki

"I'm standing with You" - Przypływ wiary

"Da Bronx" - The Bronx, USA

"Into the unknown" - Kraina lodu 2

"Stand Up" - Harriet

"Catachy Song" - LEGO: Przygoda 2

"Never too late" - Król lew

"Spirit" - Król lew

"Daily Battles" - Osierocony Brooklyn

"A Glass of Soju" - Parasite

"(I'm gonna) Love You Again" - Rocketman

"High above the Water" - Toni Morrison: The Pieces I Am

"I can't let you throw yourself away" - Toy Story 4

"Glasgow" - Wild Rose

Najlepszy krótkometrażowy film animowany:

Dcera

Hair Love

He Can't Live Without Cosmos

Hors Piste

Kitbull

Memorable

Mind my Mind

The Physics of Sorrow

Sister

Uncle Thomas: Accounting for the Days

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski:

Brotherhood

The Christmas Gift

Little Hands

Miller & Son

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Refugee

Saria

A Sister

Sometimes, I Think about Dying

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:

After Maria

Pożar w raju

Duchy z Sugar Land

L'inquietante absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Pokonani przez życie

The Nightcrawlers

St. Louis Superman

Stay Close

Walk Run Cha-Cha