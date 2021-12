Oscary 2022 - ogłoszono shortlisty w 10 kategoriach. Są Diuna i Nie czas umierać, brak Żeby nie było śladów

fot. Warner Bros

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ujawniła skrócone listy filmów z szansą na nominację do Oscara w 2022 roku w dziesięciu kategoriach. Są to dokument, dokument krótkometrażowy, muzyka, piosenka, charakteryzacja, film międzynarodowy, krótkometrażowy film animowany, film krótkometrażowy, dźwięk i efekty specjalne. Na listach znajdziemy takie produkcje jak Diuna, Nie czas umierać, Spider-Man: Bez drogi do domu czy Matrix Zmartwychwstania.

Zaskoczeniem na shortliście w kategorii najlepszy film międzynarodowy jest brak Titane, zdobywcy Złotej Palmy w Cannes w 2021 roku. W zestawieniu nie ma również polskiego kandydata, Żeby nie było śladów, ale jest za to polsko-islandzko-szwedzka koprodukcja Lamb. Za to w kategorii film krótkometrażowy nominowana jest Sukienka w reżyserii Tadeusza Łysiaka. Poniżej prezentujemy wszystkie ogłoszone shortlisty.

Fot. Materiały prasowe

DOKUMENT

Chiński sen

Attica

Billie Eilish: Świat lekko zamglony

Faya Dayi

The First Wave

Przeżyć

Jednym tchem

Julia

Prezydent

Procesja

The Rescue

Jak woda

Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

The Velvet Underground

Ogniem pisane

KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

Águilas

Niech mnie usłyszą

A Broken House

Tajny obóz: Naziści w Ameryce

Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker

Day of Rage

The Facility

Zaprowadź mnie do domu

Lynching Postcards: “Token of a Great Day”

The Queen of Basketball

Sophie & the Baron

Takeover

Terror Contagion

Three Songs for Benazir

Kiedy byliśmy łobuzami

FILM MIĘDZYNARODOWY

Wielka wolność

Un monde

Lunana: A Yak in the Classroom

Przeżyć

Hytti nro 6

Jestem twój

Lamb

Bohater

To była ręka Boga

Drive My Car

Ul

Modlitwa o lepsze dni

Najgorszy człowiek na świecie

Plaza Catedral

Szef Roku

CHARAKTERYZACJA

Książę w Nowym Jorku 2

Cruella

Cyrano

Diuna

Oczy Tammy Faye

Dom Gucci

Zaułek koszmarów

Nie czas umierać

Legion samobójców: The Suicide Squad

West Side Story

MUZYKA

Being the Ricardos

Candyman

Nie patrz w górę

Diuna

Nasze magiczne Encanto

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun

Zielony Rycerz. Green Knight

Zemsta rewolwerowca

King Richard. Zwycięska rodzina

Ostatni pojedynek

Nie czas umierać

Matki równoległe

Psie pazury

Spencer

The Tragedy of Macbeth

PIOSENKA

“So May We Start?” - Annette

“Down To Joy” - Belfast

“Right Where I Belong” - Brian Wilson: Long Promised Road

“Automatic Woman” - Poobijana

“Dream Girl” - Kopciuszek

“Beyond The Shore” - CODA

“The Anonymous Ones” - Drogi Evanie Hansenie

“Just Look Up” - Nie patrz w górę

“Dos Oruguitas” - Nasze magiczne Encanto

“Somehow You Do” - Four Good Days

“Guns Go Bang” - Zemsta rewolwerowca

“Be Alive” - King Richard. Zwycięska rodzina

“No Time To Die” - Nie czas umierać

“Here I Am (Singing My Way Home)” - Respekt - królowa soul

“Your Song Saved My Life” - Sing 2

KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Kwestia smaku

Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice

Bad Seeds

Bestia

Boxballet

Flowing Home

Mum Is Pouring Rain

The Musician

Namoo

Only a Child

Rudzik Rudzia

Souvenir Souvenir

Step into the River

Us Again

The Windshield Wiper

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

Ala Kachuu – Take and Run

Kontroler snów

The Criminals

Distances

Sukienka

Frimas

Białe święta

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Stenofonen

Tala’vision

Under the Heavens

When the Sun Sets

Jesteś martwa, Helen

DŹWIĘK

Belfast

Diuna

Ostatniej nocy w Soho

Matrix Zmartwychwstania

Nie czas umierać

Psie pazury

Ciche miejsce 2

Spider-Man: Bez drogi do domu

tick, tick... Boom!

West Side Story

EFEKTY SPECJALNE

Czarna Wdowa

Diuna

Eternals

Free Guy

Pogromcy duchów. Dziedzictwo

Godzilla kontra Kong

Matrix Zmartwychwstania

Nie czas umierać

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

Spider-Man: Bez drogi do domu

