Oscary 2024: podsumowanie. Niezadowolony Miles Morales, zwięzły Al Pacino i fatalna seria Scorsese

Za nami kolejne rozdanie Oscarów. Jeśli przegapiliście pełną listę zwycięzców, zapraszamy tutaj. W tym artykule zaś skupimy się na najważniejszych wydarzeniach z gali, które mogliście przegapić. Zapraszamy do lektury.

Oscary 2024: ile Oppenheimer dostał nagród?

Oppenheimer dostał aż siedem Oscarów. Christopher Nolan został nagrodzony za reżyserię, Cillian Murphy za rolę pierwszoplanową i Robert Downey Jr. za rolę drugoplanową, Hoyte Van Hoytema za zdjęcia, Jennifer Lame za montaż, a Ludwig Göransson za muzykę. Oprócz tego produkcja wygrała w kategorii Najlepszy film. A skoro o tym mowa...

Oscary 2024: Al Pacino prezentuję zwycięzcę

Al Pacino zaskoczył widzów tym, w jakim stylu ogłosił zwycięzcę w kategorii Najlepszy film. Filmowiec, zamiast przedstawić jakoś wszystkich nominowanych, najwyraźniej zgodnie z myślą "krótko i na temat" wszedł na scenę i bez zbędnych ceregieli otworzył kopertę i powiedział:

Widzę... Oppenheimera.

Oscary 2024: występ I'm just a Ken

To, co na początku było żartem, stało się rzeczywistością. Ryan Gosling wystąpił z viralową piosenką z Barbie.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1767002189770227823

Oscary 2024: prawie nagi John Cena

Jimmy Kimmel spytał widzów (odnosząc się do słynnego incydentu z gali rozdania Oscarów w 1974 roku, gdy nagi mężczyzna niespodziewanie wbiegł na scenę), czy mogą wyobrazić sobie, co byłoby, gdyby coś takiego wydarzyło się dzisiaj. Następnie nagi John Cena, z wyjątkiem koperty zakrywającej krocze niczym liść figowy, pojawił się przed mikrofonem, by ogłosić nominowanych w kategorii Najlepszy kostium.

Oscary 2024: Barbie i Scorsese bez nagrody

Choć wielu widzów nie mogło pogodzić się z tym, że Greta Gerwig nie została nominowana do Oscara za wyreżyserowanie Barbie, to nadal były duże szanse, że film wygra w kategorii Najlepszy scenariusz adaptowany. Nic z tego. Barbie, która zarobiła ponad 1,4 miliarda dolarów w box office i stała się popkulturowym fenomenem, przegrała z filmem Amerykańska fikcja. Trzeba jednak przyznać, że w tym wyścigu startowało naprawdę dużo perełek. Oprócz tych dwóch tytułów nominowane były takie produkcje jak Biedne istoty, Oppenheimer i Strefa interesów.

Jeśli chodzi o głośne przegrane, trzeba też wspomnieć o Czas krwawego księżyca. To kolejny film Martina Scorsese po Gangi Nowego Jorku i Irlandczyku, który mimo licznych nominacji do Oscara nie zdobył żadnej nagrody.

Oscary 2024: Spider-Man kontra Chłopiec i Czapla

Nowy film Hayao Miyazakiego, Chłopiec i Czapla, wygrał w kategorii Najlepszy długometrażowy film animowany. To drugi taki sukces filmowca po Spirited Away. Nie wszystkim jednak to się spodobało, w tym konkurencji.

Jednym z czołowych kandydatów do nagrody był Spider-Man: Poprzez multiwersum. Shameik Moore, który użycza głosu Milesowi Moralesowi, wprost wyraził swoje niezadowolenie ostatecznym werdyktem za pośrednictwem X. Stwierdził, że film z jego udziałem został "okradziony", choć później napisał trochę bardziej dyplomatyczną wypowiedź.

https://twitter.com/shameikmoore/status/1766978884350980235

https://twitter.com/shameikmoore/status/1766986102500741391

O wiele bardziej stonowanej wypowiedzi udzielił Christopher Miller, który stwierdził, że jeśli już mają przegrywać, to z "najlepszym w historii".

https://twitter.com/chrizmillr/status/1766973315313283575

Oscary 2024: żart o Robercie Downey Jr. wywołał poruszenie

Tak jak wspomnieliśmy, Robert Downey Jr. był nominowany do Oscara za drugoplanową rolę w Oppenheimerze. Tegoroczną galę prowadził Jimmy Kimmel, który postanowił zażartować z aktora. Wielu oglądających uznało jednak jego dowcip - nawiązujący do nadużywania narkotyków przez Downeya Jr. w przeszłości - za nieodpowiedni i nieśmieszny.

https://twitter.com/RealBrittain/status/1766969235379568744

Oscary 2024: pierwszy Oscar dla Ukrainy

20 dni w Mariupolu zdobyło Oscara w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Mstyslav Chernov, który wyreżyserował produkcję, przypominał, że to pierwszy Oscar dla Ukrainy, po czym dodał, że mimo to jest prawdopodobnie jedyną osobą na tej scenie, która wolałaby nigdy nie stworzyć swojego dzieła - ponieważ wolałby, żeby Rosja nigdy nie zaatakowała Ukrainy.

https://twitter.com/FARED_ALHOR/status/1767137238595326265

Oscary 2024: historyczna nagroda dla Godzilli

Godzilla Minus One dostał statuetkę za najlepsze efekty specjalne. To pierwszy Oscar w długiej, bo 70-letniej, historii Króla Potworów.

Oscary 2024: owacje na stojąco

Zresztą, Arnold Schwarzenegger i Danny DeVito pojawili się na scenie razem, by ogłosić Godzillę zwycięzcą. To ponownie spotkanie Bliźniaków wzruszyło widownię na tyle, że dostali owacje na stojąco.