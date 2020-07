Oscary - Akademia powołuje nowych członków. Wśród nich Polacy

źródło: Kino Świat

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznająca Oscary ogłosiła 30 czerwca, że przyjęła w swoje szeregi 819 nowych członków. To oznacza, że te osoby będą mogły brać udział w głosowaniu na kandydatów w poszczególnych oscarowych kategoriach i mieć wpływ na to, kto ostatecznie otrzyma statuetkę złotego rycerza. Nas może najbardziej cieszyć to, że wśród świeżo upieczonych członków Akademii znalazło się czworo Polaków. To reżyser Jan Komasa (Boże Ciało), kierownicza produkcji Magdalena Szwarcbart (Zimna wojna), scenarzysta Mateusz Pacewicz (Boże Ciało) oraz montażysta Przemysław Chruścielewski (Boże Ciało).

Fot Jaroslaw Sosinski

Wśród innych nowych członków Akademii znaleźli się między innymi obsada Parasite, Choi Woo-Shik, Jang Hye-Jin, Jo Yeo-Jeong, Park So-Dam i Lee Jung-Eun, a także John David Washington, Cynthia Erivo, Ana de Armas, Zendaya, Zazi Beetz, Constance Wu, Awkwafina, Lakeith Stanfield, Florence Pugh oraz Matt Reeves.