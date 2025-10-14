Reklama
Nowy Painkiller do przetestowania za darmo. Demo już dostępne na Steam

Już wkrótce premiera nowego Painkillera, a osoby, które czekają na ten tytuł, mogą sprawdzić wersję demo, która pojawiła się w ramach najnowszej edycji Steam Next Fest.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  demo 
steam next fest painkiller
Painkiller fot. 3D Realms
Na platformie Valve wystartowała kolejna edycja Steam Next Fest — wydarzenia, w ramach którego gracze mogą za darmo sprawdzić różne produkcje. Wśród nich pojawiło się także demo Painkiller, czyli nowej odsłony serii, której korzenie sięgają 2004 roku.

Painkiller zapowiadany jest jako „współczesne spojrzenie” na klasyczną serię pierwszoosobowych strzelanek. W grze wcielimy się w bohatera, który trafia do Czyśćca i otrzymuje szansę na zbawienie — w zamian ma zmierzyć się z upadłym aniołem Azazelem i jego demonicznymi armiami. Twórcy z Anshar Studios zapowiadają dynamiczny system walki, w którym będziemy szybko przemieszczać się po arenach, jednocześnie strzelając do przeciwników z różnorodnych broni. Dodatkowym urozmaiceniem jest system kart tarota, pozwalający na wzmacnianie umiejętności. Zabawa możliwa jest zarówno solo, jak i w trybie kooperacji.

Painkiller - premiera już 21 października na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Osoby, które zdecydują się na zakup gry w przedsprzedaży, otrzymają bonus w postaci pakietu skórek Iron Crusade.

Źródło: informacja prasowa

