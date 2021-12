Pajączek kontra Doktor Strange. Ten fragment filmu pokazuje przyczynę konfliktu w MCU

fot. materiały prasowe

Trwa promocja filmu Spider-Man: No Way Home, który na 47 opublikowanych recenzji ma na razie same pozytywne. To daje 100% pozytywnych opinii na rottentomatoes. Co mówią recenzji? Przeczytaj szczegóły.

Tym razem opublikowano nowy, ważny fragment, który w lekko spoilerowy sposób pokazuje, że Pajączek nie będzie dogadywać się z Doktorem Strangem.

Spider-Man: No Way Home - fragment

Fragment pokazuje, że Doktor Strange chce odesłać gości z alternatywnych światów z powrotem, gdzie niestety umrą. Spider-Man na to się nie zgadza.

Spider-Man: No Way Home miał ukryć multiwersum

Tom Holland wyjawił w jednym z wywiadów, że pierwotny plan na promocję widowiska miał skupić się na konflikcie Pajączka z Doktorem Strangem. Cała kwestia multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych miała pozostać tajemnicą. Jednak wszyscy zdali sobie sprawę, że to niemożliwe. Aktor wyjawia też, że bardzo męczący jest fakt, że ciągle musi kłamać i oszukiwać w promocji, aby sekrety nie wyszły na jaw. Przypomnijmy, że obsada nie ma wyboru, bo podpisane NDA nie pozwalają im robić inaczej.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach już 17 grudnia.

Ranking filmów MCU (Rotten Tomatoes)

Spider-Man: Bez drogi do domu zostanie dołączony do rankingu po premierze. Przypomnijmy sobie, jak to do tej pory wyglądało z ocenami krytyków.