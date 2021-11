Pajączek na dłużej w MCU. Oficjalnie ogłoszono kolejne filmy

fot. materiały prasowe

Umowa Sony z Marvelem kończyła się wraz z filmem Spider-Man: Bez drogi do domu. Jednak to nie koniec współpracy. Amy Pascal z Sony oficjalnie ogłosiła, że została ona przedłużona. Nadal będą tworzyć filmy z Marvel Studios. Chociaż potwierdza, że No Way Home jest zakończeniem pewnego etapu historii, w planach są kolejne trzy produkcje o Pajączku.

Co więcej potwierdziła, że na pewno będą to filmy z Tomem Hollandem w roli głównej. Co prawda, nie ucina to plotek o planach dla Milesa Moralesa, ale przynajmniej uspokaja to fanów, którzy byli zaniepokojeni sugestią Hollanda o zakończeniu zabawy z Pajączkiem.

- Przygotowujemy się do następnego filmu o Spider-Maniem z Tomem Hollandem i Marvelem. Do tej pory mieliśmy trzy filmy i teraz zmierzamy do kolejnych trzech. To nie jest nasz ostatni projekt w MCU.

Dodaje także, że Marvel i Sony będą szli razem jako partnerzy. Tłumaczy, że multiwersum, czyli alternatywne światy równoległe mają potencjał na świetne historie, ale to nie oznacza, że każda będzie związany z tematem wieloświatu.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera 17 grudnia w polskich kinach.

