Pam & Tommy - znacie historię o penisie Tommy'ego Lee? Wiemy, kto go zagra

Jak donosi Variety, w serialu Pam & Tommy została obsadzona rola... penisa Tommy'ego Lee. Jego głosem będzie komik Jason Mantzoukas, którego znamy choćby z Johna Wicka 3 czy Brooklyn 9-9.

Co ważne, nie jest to do końca wesoła twórczość scenarzystów serialu. Dziennikarze zwracają uwagę, że w autobiograficznej książce Tommyland sam Tommy Lee wspomina o rozmowach prowadzonych ze swoim penisem. Tak tłumaczy to Robert Siegel, scenarzysta serialu.

- Choć chciałbym wziąć zasługi za ten pomysł, to nie mogę, bo po prostu adaptuję rozdział z jego autobiografii. To chyba będzie taka pierwsza sytuacja w telewizji. Oczywiście, była lekka niechęć, bo jednak trzeba tak zareagować, gdy ktoś prezentuje ci gadającego penisa, ale platforma Hulu nas wspierała.

Pam and Tommy

Tłumaczy, że kręcenie sceny doniosłych dyskusji z penisem było bardzo niezręczne. Okazuje się, że penis to... efekt specjalny.

- Masz czterech lalkarzy pracujących z animatronicznym penisem. Zastanawiasz się wówczas, kiedy przekroczysz granicę i stracisz emocjonalną wartość tego, co się dzieje. Miejmy nadzieję, że to działa.

A co Sebastian Stan o tym?

- Ostatecznie traktowałem to jak intymną rozmowę z kumplem, którą można odbyć, gdy jesteś w trakcie zakochiwania się.

Pam & Tommy - premiera w USA odbędzie się 2 lutego 2022 roku.