Paris Has Fallen - ogłoszono serial. To spin-off Olimpu w ogniu

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, powstaje Paris Has Fallen. Jest to oficjalny spin-off serii filmów akcji, czyli takich tytułów jak Olimp w ogniu, Londyn w ogniu oraz Świat w ogniu. Choć czwarta część też jest w planach, producenci podjęli decyzję o serialu. Według dziennikarza jest nawet szansa na to, by Gerard Butler, gwiazda serii zaliczył cameo, ale na ten moment jeszcze nie jest to wiadome na 100%.

Paris Has Fallen - szczegóły serialu

Mathieu Kassovitz zagra główną rolę. Za produkcję odpowiadają StudioCanal, Urban Myth Films, Millennium Media i G-Base. Za sterami stoi Howard Overman, nagradzany twórca serialu Wyklęci. Oded Ruskin (Ziemia niczyja) stanie za kamerą. Zdjęcia ruszą 30 maja i będą kręcone w Paryżu i Londynie.

Historia skupia się na Vincencie, który pracuje w ochronie francuskiego ministra. Ten staje się celem grupy terrorystów dowodzonej przez Jacoba. Vincent współpracuje z agentką MI6 Zarą, aby zapewnić politykowi bezpieczeństwo. Z czasem jednak odkrywają spisek, podejrzewając, że jedna osoba z ochrony przekazuje informacje Jacobowi. Dzięki temu zawsze jest o krok przed nimi w swojej misji spalenia Paryża.

Data premiery nie została ustalona.