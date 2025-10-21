Monumentalna Pasja 2 z ogromnym budżetem! Gibson pokaże bitwy aniołów z demonami

Wiedzieliśmy, że Mel Gibson z filmem Pasja 2 gra na własnych zasadach, ale chyba mało kto spodziewał się, jak monumentalne widowisko szykuje australijski reżyser. Serwis Deadline raportuje, że The Resurrection of the Christ ma budżet w wysokości 200 mln USD, co oznacza, że realizacja i promocja każdej z dwóch części produkcji pochłonie 100 mln USD. To zaskakująca kwota, biorąc pod uwagę tematykę religijną - to także najdroższy film, który będzie sprzedawany na zaplanowanych na listopad targach American Film Market.
Scenariusz Pasji 2 jest trzymany w ścisłej tajemnicy. Co ciekawe, nie mogą z nim zapoznać się potencjalni kupcy szykujący się do wspomnianych targów; nie jest nawet jasne, czy będą to mogli zrobić w trakcie ich trwania. Źródła Deadline przekazują jednak, że w "niezwykle ambitnym" dziele Gibsona mają zostać pokazane bitwy aniołów z demonami, jak również "sił dobra i zła" pochodzących z innych wymiarów - ten fakt może tłumaczyć wysokość budżetu.
Potencjalni kupujący są odrobinę rozczarowani. Wierzą jednak w Gibsona
Wiele wskazuje na to, że chętni na finansowanie będą musieli Gibsonowi po prostu zaufać. Część z nich ma wyrażać pewne "rozczarowanie" faktem, że w The Resurrection of the Christ nie powrócą Jim Caviezel i Monica Bellucci. W rolach Jezusa i Marii Magdaleny ich następcami zostali Fin Jaakko Ohtonen i Kubanka Mariela Garriga. Na ekranie pojawią się też Kasia Smutniak (Maryja), Pier Luigi Pasino (święty Piotr), Riccardo Scamarcio (Poncjusz Piłat) i Rupert Everett w nieujawnionej jeszcze roli.
Pomimo wielu obaw i potencjalnych kontrowersji uczestnicy listopadowego AFM, do których dotarli dziennikarze Deadline, i tak pokładają wielką wiarę w szykowany przez Gibsona projekt. Jeden z nich stwierdza:
Przypomnijmy, że zrealizowana za zaledwie 30 mln USD Pasja z 2004 roku przyniosła na całym świecie wpływy w wysokości 610 mln USD.
Pierwsza część Zmartwychwstania Chrystusa zadebiutuje w kinach w Wielki Piątek (26.03) 2027 roku. Premiera drugiej części ma odbyć się 40 dni później, w święto Wniebowstąpienia Pańskiego.
Źródło: Deadline