Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Monumentalna Pasja 2 z ogromnym budżetem! Gibson pokaże bitwy aniołów z demonami

Budżet filmu Pasja 2 jest gigantyczny - przynajmniej jeśli chodzi o kino religijne. W sieci pojawiły się zaskakujące szczegóły na temat "monumentalnego" scenariusza The Resurrection of the Christ, w której to produkcji Mel Gibson chce pokazać wielkie starcia aniołów i demonów.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  The Resurrection of th... 
pasja 2 Mel Gibson
Pasja materiały prasowe
Reklama

Wiedzieliśmy, że Mel Gibson z filmem Pasja 2 gra na własnych zasadach, ale chyba mało kto spodziewał się, jak monumentalne widowisko szykuje australijski reżyser. Serwis Deadline raportuje, że The Resurrection of the Christ ma budżet w wysokości 200 mln USD, co oznacza, że realizacja i promocja każdej z dwóch części produkcji pochłonie 100 mln USD. To zaskakująca kwota, biorąc pod uwagę tematykę religijną - to także najdroższy film, który będzie sprzedawany na zaplanowanych na listopad targach American Film Market. 

Scenariusz Pasji 2 jest trzymany w ścisłej tajemnicy. Co ciekawe, nie mogą z nim zapoznać się potencjalni kupcy szykujący się do wspomnianych targów; nie jest nawet jasne, czy będą to mogli zrobić w trakcie ich trwania. Źródła Deadline przekazują jednak, że w "niezwykle ambitnym" dziele Gibsona mają zostać pokazane bitwy aniołów z demonami, jak również "sił dobra i zła" pochodzących z innych wymiarów - ten fakt może tłumaczyć wysokość budżetu. 

Potencjalni kupujący są odrobinę rozczarowani. Wierzą jednak w Gibsona

Wiele wskazuje na to, że chętni na finansowanie będą musieli Gibsonowi po prostu zaufać. Część z nich ma wyrażać pewne "rozczarowanie" faktem, że w The Resurrection of the Christ nie powrócą Jim Caviezel i Monica Bellucci. W rolach Jezusa i Marii Magdaleny ich następcami zostali Fin Jaakko Ohtonen i Kubanka Mariela Garriga. Na ekranie pojawią się też Kasia Smutniak (Maryja), Pier Luigi Pasino (święty Piotr), Riccardo Scamarcio (Poncjusz Piłat) i Rupert Everett w nieujawnionej jeszcze roli. 

Pomimo wielu obaw i potencjalnych kontrowersji uczestnicy listopadowego AFM, do których dotarli dziennikarze Deadline, i tak pokładają wielką wiarę w szykowany przez Gibsona projekt. Jeden z nich stwierdza:

Ten materiał sprzedaje się sam. Czyste złoto. Wystarczy spojrzeć, jak dobrze sprzedał się pierwszy film. Spodziewamy się, że konkurencja będzie ogromna. Ludzie są gotowi wypisywać duże czeki.

Przypomnijmy, że zrealizowana za zaledwie 30 mln USD Pasja z 2004 roku przyniosła na całym świecie wpływy w wysokości 610 mln USD. 

Watykańska lista 45 filmów o szczególnych walorach religijnych, moralnych i artystycznych

Andriej Rublow – reż. Andriej Tarkowski (1966)

arrow-left
Andriej Rublow – reż. Andriej Tarkowski (1966)
fot. materiały prasowe
arrow-right

Pierwsza część Zmartwychwstania Chrystusa zadebiutuje w kinach w Wielki Piątek (26.03) 2027 roku. Premiera drugiej części ma odbyć się 40 dni później, w święto Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Źródło: Deadline

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  The Resurrection of th... 
pasja 2 Mel Gibson
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Pasja 2
Pasja 2

Najnowsze

1 Catan
-

Catan jako serial! Netflix stworzy uniwersum oparte na kultowej grze planszowej

2 Troll 2
-

Troll 2 - zwiastun kontynuacji hitu Netflixa. Potwory walczą w mieście!

3 Terapia bez trzymanki - sezon 3
-

Znamy datę premiery 3. sezonu Terapii bez trzymanki. Są pierwsze zdjęcia

4 HBO Max
-

HBO Max w USA będzie droższe. Jakie będą nowe ceny?

5 Marvel Zombies w Marvel Rivals
-

Marvel Zombies w... Marvel Rivals. Zapowiedziano kooperacyjny tryb PvE

6 Tu z kolei faworytką pozostaje znana ze Stranger Things Sadie Sink
-
Plotka

Kogo gra Sadie Sink w MCU? Nowy, mało znany typ

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e203

Moda na sukces

s08e02

FBI

s28e09

The Voice

s05e09

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e252

Ridiculousness

s42e251

Ridiculousness

s38e202

Zatoka serc

s08e02

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Scott
Andrew Scott

ur. 1976, kończy 49 lat

Charlotte Sullivan
Charlotte Sullivan

ur. 1983, kończy 42 lat

Sasha Roiz
Sasha Roiz

ur. 1973, kończy 52 lat

Everett McGill
Everett McGill

ur. 1945, kończy 80 lat

Aaron Tveit
Aaron Tveit

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Kuchenne rewolucje - Warszawa: Kolejka po Bryzol. Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV