Monumentalna Pasja 2 z ogromnym budżetem! Gibson pokaże bitwy aniołów z demonami

Wiedzieliśmy, że Mel Gibson z filmem Pasja 2 gra na własnych zasadach, ale chyba mało kto spodziewał się, jak monumentalne widowisko szykuje australijski reżyser. Serwis Deadline raportuje, że The Resurrection of the Christ ma budżet w wysokości 200 mln USD, co oznacza, że realizacja i promocja każdej z dwóch części produkcji pochłonie 100 mln USD. To zaskakująca kwota, biorąc pod uwagę tematykę religijną - to także najdroższy film, który będzie sprzedawany na zaplanowanych na listopad targach American Film Market.

Scenariusz Pasji 2 jest trzymany w ścisłej tajemnicy. Co ciekawe, nie mogą z nim zapoznać się potencjalni kupcy szykujący się do wspomnianych targów; nie jest nawet jasne, czy będą to mogli zrobić w trakcie ich trwania. Źródła Deadline przekazują jednak, że w "niezwykle ambitnym" dziele Gibsona mają zostać pokazane bitwy aniołów z demonami, jak również "sił dobra i zła" pochodzących z innych wymiarów - ten fakt może tłumaczyć wysokość budżetu.

Potencjalni kupujący są odrobinę rozczarowani. Wierzą jednak w Gibsona

Wiele wskazuje na to, że chętni na finansowanie będą musieli Gibsonowi po prostu zaufać. Część z nich ma wyrażać pewne "rozczarowanie" faktem, że w The Resurrection of the Christ nie powrócą Jim Caviezel i Monica Bellucci. W rolach Jezusa i Marii Magdaleny ich następcami zostali Fin Jaakko Ohtonen i Kubanka Mariela Garriga. Na ekranie pojawią się też Kasia Smutniak (Maryja), Pier Luigi Pasino (święty Piotr), Riccardo Scamarcio (Poncjusz Piłat) i Rupert Everett w nieujawnionej jeszcze roli.

Pomimo wielu obaw i potencjalnych kontrowersji uczestnicy listopadowego AFM, do których dotarli dziennikarze Deadline, i tak pokładają wielką wiarę w szykowany przez Gibsona projekt. Jeden z nich stwierdza:

Ten materiał sprzedaje się sam. Czyste złoto. Wystarczy spojrzeć, jak dobrze sprzedał się pierwszy film. Spodziewamy się, że konkurencja będzie ogromna. Ludzie są gotowi wypisywać duże czeki.

Przypomnijmy, że zrealizowana za zaledwie 30 mln USD Pasja z 2004 roku przyniosła na całym świecie wpływy w wysokości 610 mln USD.

Pierwsza część Zmartwychwstania Chrystusa zadebiutuje w kinach w Wielki Piątek (26.03) 2027 roku. Premiera drugiej części ma odbyć się 40 dni później, w święto Wniebowstąpienia Pańskiego.