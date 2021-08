Paul Walter Hauser wstydzi się Disneya. Chodzi o brak tekstów piosenek w Cruelli

fot. materiały prasowe

Wybuchła kolejna afera z udziałem znanej wytwórni filmowej. Pod koniec lipca Scarlett Johansson, czyli filmowa Czarna Wdowa, złożyła pozew przeciwko The Walt Disney Company dotyczący złamania kontraktu. Paul Walter Hauser znany z Cruelli postanowił dołączyć do aktorki, również atakując wytwórnię.

Aktora od maja 2021 roku możemy oglądać na dużym ekranie w roli Horacego, jednego z dwóch złodziei u boku Emmy Stone jako Cruelli. Aktor stwierdził, że wstydzi się Disneya, po odkryciu skandalicznej prawdy na temat napisów dla niesłyszących w jego najnowszej produkcji. Paul Walter Hauser umieścił poruszający wpis na swoim Twitterze:

Właśnie przeczytałem artykuł o @MarleeMatlin. Widziała Cruellę i w jej napisach nie uwzględniono tekstów piosenek. SZANOWNE WYTWÓRNIE FILMOWE. Naprawcie to. To niesprawiedliwe, niezręczne i niegrzeczne. Macie na to nadzwyczajną ilość pieniędzy. Absolutnie się was wstydzę - napisał.

Redaktorka portalu IndieWire Kristen Lopez szybko odpowiedziała na tweet aktora:

Ponadto rozmawiałam właśnie ze znajomym krytykiem filmowym o tym, że jest rok 2021, a w przypadku screenerów oraz pokazów prasowych wciąż nie ma napisów dla głuchych krytyków – napisała.

Hauser odpowiedział na wiadomość, twierdząc że jest to problem, którego można uniknąć.

Na początku sierpnia na portalu The Hollywood Reporter pojawił się artykuł w którym zdobywczyni Oscara, niesłysząca aktorka Marlee Matlin (Dzieci gorszego Boga) udzieliła wywiadu między innymi na temat jej doświadczeń po obejrzeniu filmu Cruella. Aktorka wyjaśniła jak bardzo była rozczarowana, kiedy zdała sobie sprawę, że przez brak napisów podczas trwania piosenek nie była świadoma ścieżki dźwiękowej z filmu, składającej się z utworów zespołów Bee Gees, The Doors, The Clash oraz Queen.

To pozbawia nas możliwości dostępu do całości historii, w porównaniu do innych - odniosła się do problemu aktorka.