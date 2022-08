Peacemaker - kiedy zdjęcia do 2. sezonu serialu? James Gunn zapowiada nowy projekt

fot. HBO

Peacemaker to serial, który jest spin-offem filmu Legion samobójców: The Suicide Squad. 1. sezon produkcji zdobył uznanie widzów i krytyków, wobec tego projekt doczekał się przedłużenia na kolejną odsłonę. Podobnie jak w przypadku 1. sezonu, za kontynuację będzie odpowiadał James Gunn. Twórca został zapytany na Twitterze o to, czy zdjęcia do 2. serii ruszą jeszcze w 2022 roku. Gunn stwierdził, że rozpoczną prace na planie dopiero w 2023 roku.

Ponadto na Instagramie reżyser został zapytany o to, nad czym obecnie pracuje i co sądzi o castingu Lady Gagi jako Harley Quinn w filmie Joker: Folie a deux. Na pierwsze pytanie odpowiedział, że oprócz 2. sezonu Peacemakera pracuje jeszcze nad jednym projektem. Nie wiadomo jednak czy chodzi mu o zapowiedziany serial z Amanda Waller czy jeszcze jakąś inną produkcję. Natomiast w przypadku Lady Gagi stwierdził, że jest naprawdę ciekaw, co zrobi z rolą Harley Quinn i mocno jej kibicuje.

fot. Materiały Prasowe

Idris Elba i nowy projekt DCEU

Co ciekawe Idris Elba, który w Legionie samobójców: The Suicide Squad wcielił się w Bloodsporta, w jednym z wywiadów wyjawił, że pracuje nad dużym projektem dla DC. Nie zdradził jednak szczegółów, o co chodzi. Być może łączy się to z jednym z projektów Gunna.