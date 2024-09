Kostium Peacemakera został odświeżony. Oto nowy hełm!

Z okazji rocznicy komiksowego debiutu Peacemakera, James Gunn opublikował na Instagramie nowe zdjęcie z planu 2. sezonu serialu. Wygląda na to, że hełm Christophera Smitha (John Cena) będzie wyglądać inaczej. Mimo że widoczny jest zaledwie tył, ewidentnie da się zauważyć pewne zmiany. Przyjrzyjcie się sami.

- W ten dzień, Peacemaker aka Christopher Smith po raz pierwszy pojawił się w komiksie Fightin' 5 #40 w 1966 roku, stworzonym przez Joe Gilla oraz Pat Boyette. To rola, do której John Cena się urodził, a ja nie mogę się doczekać, aż pokażę wam, co przygotowujemy do 2. sezonu