Peter Dinklage jako westernowy łowca głów. Pierwsze zdjęcia z The Thicket

fot. Tubi Films via Deadline

Westernowy thriller z Peterem Dinklagem i Juliette Lewis w rolach głównych zadebiutuje oficjalnie w kinach 6 września 2024 roku. Od wielu lat mówiło się o tym filmie i roli Dinklage'a w nim i w końcu dochodzi to do skutku.

Scenariusz do filmu napisał Chris Kelley, a Elliott Lester jest odpowiedzialny za reżyserię i pełni rolę producenta. W sieci pojawiły się też pierwsze zdjęcia z The Thicket .

The Thicket

The Thicket - fabuła i obsada

Film opowie historię łowcy nagród, Reginalda Jonesa (Peter Dinklage), który zostaje wynajęty przez zdesperowanego człowieka, aby wytropić bezwzględnego mordercę o imieniu Billy. Aby to zrobić tworzy on drużynę zaskakujących postaci, na którą składa się były niewolnik, teraz zajmujący się kopaniem grobów oraz sprytna kobieta do wynajęcia. Wspólnie wyruszają w podróż, by wytropić Billy'ego, która zabiera ich na tereny będące ziemią niczyją, które nazywają się The Thicket.

W obsadzie znajduje się: Esmé Creed-Miles (Hanna), Levon Hawke (Blink Twice), Macon Blair (I Care a Lot), Andrew Schulz (You People), Metallica’s James Hetfield, David Midthunder (On Sacred Ground), Arliss Howard (Mank), Leslie Grace (In the Heights) oraz Gbenga Akinnagbe (The Old Man).