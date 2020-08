Pętla - nowe zdjęcia z filmu Patryka Vegi. Antoni Królikowski w akcji

Źródło: Kino Świat

Pętla będzie nowym filmem Patryka Vegi. Reżyser wcześniej zapowiedział, że przedstawi historię inspirowaną tzw. aferą podkarpacką dotyczącą tysiąca kompromitujących nagrań z udziałem biznesmenów i polityków zarejestrowanych w sieci agencji towarzyskich na południu Polski.

W głównych rolach występują Antoni Królikowski, Katarzyna Warnke, Piotr Stramowski, Arkadiusz Nader, Dagmara Kaźmierska, Henryk Talar, Marcin Zacharzewski, Maciej Zacharzewski, Aleksandra Nowicka, Rafal Cieszynski, Tomasz Dedek i Krystian Piotr Hołdak.

Oficjalny opis filmu:

Pozorny zbieg okoliczności łączy losy policjanta Daniela (Antoni Królikowski) oraz dwóch braci bliźniaków z Ukrainy. Dzięki informacjom uzyskanym od Żeni i Alexa oraz ich kontaktom z lokalnym półświatkiem, młody stróż prawa szybko awansuje i zostaje oficerem Centralnego Biura Śledczego. Wkrótce pod płaszczykiem działań policyjnych przejmuje kontrolę nad znanym domem publicznym i zaczyna eliminować konkurencję sutenerów na Podkarpaciu. Z czasem zyskując coraz większe wpływy i tocząc przewrotną grę z gangsterami i własnymi przełożonymi, tworzy ekskluzywne miejsce, gdzie z gwarancją pełnej dyskrecji można uprawiać seks z dziewczynami z „górnej półki". W rzeczywistości jednak we wszystkich pokojach zamontowane zostają ukryte kamery, a Daniel i bliźniacy zbierają kompromitujące materiały na bywalców lokalu – prominentnych polityków, duchownych i przedstawicieli show-biznesu, by ich szantażować. Wystarczy jednak chwila nieuwagi, by oficer CBŚP z łowcy zamienił się w zwierzynę, której głowy pragną zarówno polskie służby specjalne, jak i rosyjski wywiad.

Premiera filmu 4 września w kinach.