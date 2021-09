Phil Spencer: Problemy z dostępnością konsol przeciągną się na 2022 rok

Źródło: Microsoft

Phil Spencer w wywiadzie dla serwisu The Wrap stwierdził, że problemów branży gamingowej z dostępnością podstawowych podzespołów elektronicznych nie uda się rozwiązać w ciągu kilku miesięcy. Łańcuchy dostaw nadal nie powróciły do przedpandemicznej kondycji, w związku z czym w 2022 roku zakup konsol nowej generacji nadal może okazać się problematyczny. Rynek produkcyjny nie dysponuje wystarczającymi mocami przerobowymi, aby zaspokoić zapotrzebowanie branży na nowe podzespoły.

Wydaje mi się, że nie powinniśmy mówić, że chodzi tu wyłącznie o problem z dostępnością podzespołów. Kiedy myślę o tym, co trzeba zrobić, aby dostarczyć niezbędne części do złożenia konsoli, a następnie dostarczyć je na te rynki, na których jest na nie największe zapotrzebowanie, dostrzegam kilka kluczowych procesów. I z żalem muszę przyznać, że te problemy zostaną z nami na długie miesiące, na pewno będziemy się z nimi zmagać do końca bieżącego roku kalendarzowego oraz w roku kolejnym – powiedział Phil Spencer.

Szef Xboxa nie jest osamotniony w swoich ocenach, również Jen-Hsun Huang z NVIDII przewiduje wielomiesięczne problemy z dostępnością nowych sprzętów, które odbijają się m.in. na cenach kart graficznych. Huang uważa, że problemu tego nie uda się rozwiązać wcześniej niż pod koniec 2022 roku.