Pingwin - oto dwie ulubione sceny serialowej Sofii. Po tej sekwencji Colin Farrell miał dość

Oglądalność serialu Pingwin tylko rośnie w obliczu przyszłotygodniowego finału. Jak raportuje serwis Deadline, 7. odcinek w niedzielny wieczór na platformach HBO i Max w USA obejrzało aż 1,9 mln widzów - to wzrost o 6% w stosunku do odsłony serii sprzed 2 tygodni. W dodatku w samym Maxie tydzień poprzedzający przedostatni odcinek okazał się rekordowy pod względem oglądalności całej produkcji, walnie zwiększając m.in. statystyki premierowego odcinka (obecnie 16 mln widzów - 2 mln więcej niż we wcześniejszych raportach). Wszystko wskazuje na to, że poziomy te będą jeszcze wyższe przed samym finałem.

Tymczasem do sieci trafił jego zwiastun, pokazujący Pingwina w sądzie i Sofię Gigante w otoczeniu płomieni - znalazło się także miejsce na kolejne retrospekcje z życia tytułowej postaci:

Pingwin - zwiastun finału 1. sezonu

Cristin Milioti wskazuje dwie ulubione sceny z Sofią

Wcielająca się w rolę Sofii Cristin Milioti w dalszym ciągu zbiera pochwały za swój ekranowy występ. Aktorka wskazała teraz dwie ulubione sceny z udziałem portretowanej przez siebie postaci. Pierwszą z nich jest ta z 4. odcinka, w której antagonistka dołączyła do rodziny w trakcie kolacji, wygłaszając później niespodziewaną przemowę. Drugą z kolei ma być sekwencja z przedostatniej odsłony serii, w czasie której Sofia odwiedza w sierocińcu przebywającą tam Gię - jedynego potencjalnego świadka mordu, którego dokonała córka Carmine'a Falcone. Jak przedstawia to sama aktorka:

Pamiętam, że gdy czytałam tę scenę w scenariuszu, pomyślałam sobie: "Cholera, jakie to jest brutalne". Byłam podekscytowana i wzruszona jednocześnie; to takie skomplikowane. (...) W tej scenie uderza to, że Sofia próbuje całkowicie zniszczyć spuściznę swojego ojca, a mimo to dodaje: "Nie jestem potworem. Nie jestem taka jak on". A przecież to samo robi tej małej dziewczynce - skazuje ją na dokładnie takie samo życie, wierząc, że wyświadcza jej przysługę.

Pingwin mógł zostać oblany benzyną - jedna rzecz to przekreśliła

Głos w sprawie wydarzeń z 7. odcinka zabrał także ekranowy Sal Maroni, Clancy Brown. Aktor, próbując przedstawić psychologiczne podstawy działania swojej postaci, dochodzi do wniosku, że złoczyńca najprawdopodobniej zabiłby Pingwina, nawet gdyby miał za to chwilę później zapłacić własnym życiem. Co ciekawe, plany na jego konfrontację z Ozem początkowo były inne: Sal mógł oblać przeciwnika benzyną, nawiązując do sposobu, w jaki Oswald zabił jego rodzinę. Z tego podejścia jednak zrezygnowano z praktycznych powodów - wylanie benzyny na całą charakteryzację Colina Farrella mogłoby ją ostatecznie zniszczyć.

Brown dzieli się jeszcze jedną ciekawostką. Jak się okazuje, w trakcie prac nad sceną, w której Maroni okłada Oza kijem golfowym, sprawy przybrały nieoczekiwany obrót:

Pierwszy pomyślał o tym Colin, później ja: przecież Pingwin ma na sobie tonę charakteryzacji, która chroni jego ciało. Colin mówił: "Po prostu spróbuj mocniej". I tak zrobiłem. Ale Colin po kilku ujęciach odciągnął mnie na bok i szepnął: "Wiesz co? Może nie próbuj aż tak mocno". Chyba naprawdę mogłem zniszczyć ten klub golfowy.

