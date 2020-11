Play Now - premiery na listopad 2020. Jakie filmy i seriale w ofercie?

Źródło: HBO

Play Now oferuje różne pakiety w ramach, których można uzyskać dostęp do wielu filmów i seriali. Dla wielu zachętą będzie pakiet HBO GO, dzięki któremu uzyskamy dostęp do biblioteki platformy streamingowej. W listopadzie będą dostępne serialowe hity: Mroczne materie - 2. sezon od 17 listopada oraz 30 srebrników od 29 listopada. Poza tym w ofercie w ofercie są wciąż dostępne seriale: Wychowane przez wilki, Opowieść podręcznej oraz Od nowa.

Z filmowych nowości z pakietu HBO GO będą także Joker, Sonic. Szybki jak błyskawica, Cóż za piękny dzień oraz W domu innego. Oczywiście HBO GO ma o wiele więcej serial i filmów, do których dostęp można uzyskać dzięki pakietowi w Play Now. Dostępne są też inne pakiety: EXTRA, SPORT, NEWS oraz PODSTAWOWY. Zobaczcie, co będzie można zobaczyć w listopadzie na Play Now:

fot. Warner Bros.

Pakiet EXTRA

Opowiem ci o zbrodni - nowy sezon

Pakiet SPORT

SERIE A

Lazio - Juventus - niedziela, 8 listopada

Atalanta Bergamo - Inter Mediolan - niedziela, 8 listopada

SSC Napoli - AC Milan - niedziela, 22 listopada

SSC Napoli - AS ROMA - niedziela, 29 listopada

Borussia Dortmund - Bayern Monachium - sobota, 7 listopada

Atletico Madryt - FC Barcelona - niedziela, 22 listopada

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 - 13-15 listopada

Formula 1 GULF AIR Bahrain Grand Prix 2020 - 27-29 listopada

Pakiet PLAY NOW TV BOX

Pakiet PODSTAWOWY

Toy Story (Puls 2) - 7 listopada

Piraci z Karaibów (Polsat) - 10 listopada

Gwiazdy lombardu (History) - niedziele

Doktor Strange (TV Puls) - 23 listopada

Pakiet EXTRA

Historia Horroru (AMC) - od 12 listopada

Zakładnik z Wall Street

Powers (AXN Black) - od 5 listopada

Treadstone

Oraz liczne premiery w wypożyczalni: