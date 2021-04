Play podwaja gigabajty w abonamencie i przelicza je na seriale

fot. Netflix

Przedstawiciele sieci komórkowych zdają sobie sprawę z tego, że w dobie powszechności platform VoD jedną z najważniejszych składowych abonamentu, na którą zwracamy uwagę, jest limit transferu na pobieranie danych. Suche liczby mogą jednak niewiele mówić na temat tego, jak bardzo możemy pofolgować sobie w internecie po podpisaniu danej umowy. Sieć Play postanowiła zwizualizować swoje pakiety w dość przystępnej odsłonie.

Firma zapowiedziała wiosenną promocję, w ramach której podwaja limit gigabajtów w każdym abonamencie. Z tej okazji operator przeliczył, ile odcinków netfliksowych seriali moglibyśmy obejrzeć korzystając wyłącznie ze smartfonowego internetu. Przy symulacji pod uwagę wzięto pakiet Solo L, który w ramach aktualnej promocji pozwoli nam pobrać aż 140 GB danych.

Źródło: Play

Abonenci Solo L w ramach swojego pakietu danych mogą obejrzeć trzy sezony Stranger Things o łącznej długości 21 godzin i 50 minut, następnie spędzić 30 godzin i 3 minuty przy czterech sezonach Domu z papieru, a maraton zakończyć 37 godzinami i 10 minutami z The Crown. Po takim seansie zostanie im jeszcze 50 GB do dyspozycji, które mogą wykorzystać m.in. w mediach społecznościowych czy do przeglądania YouTube’a.

Promocja podwajająca limit danych dostępna jest dla wszystkich abonentów sieci Play przez cały okres trwania umowy. Oferta skierowana jest zarówno do klientów podpisujących nową umowę, jak i przedłużających tę obecną.