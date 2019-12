Plex uruchamia darmową platformę VoD

Już we wrześniu 2019 roku przedstawiciele Plexa potwierdzili, że prowadzą rozmowy z wytwórnią Warner Bros., które w ciągu kilku miesięcy mają doprowadzić do uruchomienia darmowej platformy VoD zarabiającej na reklamach. Firma słowa dotrzymała i uruchomiła nową sekcję filmową, w której udostępnia tysiące darmowych filmów, dokumentów czy musicali przerywanych reklamami.

Usługa zadebiutowała w przeszło 200 krajach i można znaleźć w niej produkcje od takich studiów filmowych jak Legendary, Lionsgate, Metro Goldwyn Mayer czy wspomniany już Warner Bros. Choć Plex oferuje swoim klientom konto premium, nie trzeba go posiadać, aby za darmo przeglądać nowy katalog filmowy. Niestety, na naszym rynku biblioteka jest mocno okrojona, nie znajdziemy w niej m.in. Terminatora, Czasu apokalipsy czy serii Ghost in the Shell. Być może w przyszłości sytuacja ulegnie zmianie, gdyż Plex zapowiada, że planuje rozszerzać katalog o nowe produkcje.

Plex VoD

Filmowo-serialowe treści można przeglądać w zakładce Movies & TV, którą znajdziemy zarówno na stroni internetowej Plexa, jak i w aplikacjach, które dostępne są na wszystkie wiodące platformy: konsole, systemy smart TV, pudełka strumieniujące Roku czy Amazon oraz urządzenia pracujące pod kontrolą iOS-a i Androida. W niedalekiej przyszłości platforma zostanie także wzbogacona o możliwość wyświetlania napisów do filmów.

Warto zauważyć, że Plex zarabia na udostępnianiu tych treści za pośrednictwem reklam, dlatego nawet jeśli ktoś płaci za Plex Pass i tak będzie musiał je oglądać. Ale przedstawiciele platformy uważają, że nie powinno to stanowić większego problemu dla widzów, gdyż blok reklamowy będzie trzykrotnie krótszy niż ten, którym raczy nas telewizja linearna.