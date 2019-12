HBO GO - nowości na grudzień 2019. Pełna lista filmów i seriali

Rok 2019 wielkimi krokami zbliża się do końca, jednak kina i platformy streamingowe nie odpuszczają i jak co miesiąc prezentują zupełnie nowe tytuły w swoich repertuarach i ofertach. HBO GO również przygotowało pełną listę filmów i seriali, które będzie można obejrzeć na platformie w grudniu 2019. Znalazły się w niej zarówno tytuły powracające, jak i nowości - ucieszą się między innymi fani Harry'ego Pottera, bowiem już na początku miesiąca wszystkie części filmowej sagi trafią do biblioteki. Co ciekawego warto obejrzeć?

HBO GO - nowości na grudzień 2019 - filmy i seriale

1 grudnia

Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Harry Potter i Komnata Tajemnic

Harry Potter i więzień AzkabanuHarry Potter i Czara Ognia

Harry Potter i Czara Ognia

Harry Potter i Książę Półkrwi

Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I

Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część IILittle Woods

Rodzaj ciszy

Dumbo

Miasteczko Halloween

Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów

Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów

Szajbus i pingwiny

Baltimore Rising

2 grudnia

Ray Donovan: sezon 7, odcinek 3

Santos Dumont: odcinek 4

Mroczne materie, odcinek 5

Pani Fletcher, odc. 6

Dolina Krzemowa: sezon 6, odcinek 6

Watchmen, odc. 7

Sekretne życie par: sezon 2, odcinek 8

Współczesna rodzina: odcinek 1-24 (cały sezon)

Współczesna rodzina: sezon 2, odcinek 1-24 (cały sezon)

Emma Peeters

Cienista Dolina

Na planie

3 grudnia

All American: sezon 2, odcinek 8

Batwoman, odcinek 8

Współczesna rodzina: sezon 3, odcinek 1-24 (cały sezon)

Współczesna rodzina: sezon 4, odc. 1-24 (cały sezon)

4 grudnia

Współczesna rodzina: sezon 5, odcinek 1-24 (cały sezon)

Współczesna rodzina: sezon 6, odcinek 1-24 (cały sezon)

Dzikie stworzenia

5 grudnia

Castle Rock: sezon 2, odcinek 9

Współczesna rodzina: sezon 7, odcinek 1-22 (cały sezon)

Współczesna rodzina: sezon 8, odcinek 1-22 (cały sezon)

Syn Rambow

6 grudnia

Wataha: sezon 3, odcinek 1

Opowiedz mi bajkę: sezon 2, odcinek 1

Wampiry: Dziedzictwo: sezon 2, odcinek 7

Młody Sheldon: sezon 3, odcinek 9

Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów: sezon 3, odcinek 1-22 (cały sezon)

Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów: sezon 4, odcinek 1-22 (cały sezon)

Współczesna rodzina: sezon 9, odcinek 1-22 (cały sezon)

Współczesna rodzina: sezon 10, odcinek 1-22 (cały sezon)

Świnka Peppa: sezon 2, odcinek 1-52 (cały sezon)

Jej wysokość Zosia: sezon 3, odcinek 1-30 (cały sezon)

Jej wysokość Zosia: sezon 4, odcinek 1-30 (cały sezon)

Ludzie jak my

Martwe zło

Filmy i gwiazdy, odcinek 569

7 grudnia

Pamiątki Claire Darling

8 grudnia

Biały kruk

Meteory

9 grudnia

Słowo na L: Generacja Q, odcinek 1

Work in Progress, odcinek 1

Ray Donovan: sezon 7, odc. 4

Santos Dumont, odcinek 5

Mroczne materie, odcinek 6

Pani Fletcher, odcinek 7

Dolina Krzemowa: sezon 6, odcinek 7

Watchmen, odcinek 8

Sekretne życie par: sezon 2, odcinek 9

Kraina nadziei

Na planie

10 grudnia

Batwoman, odcinek 9

12 grudnia

Castle Rock: sezon 2, odcinek 10

Mała Miss

Sonata księżycowa

13 grudnia

Wataha: sezon 3, odcinek 2

Opowiedz mi bajkę: sezon 2, odcinek 2

Wampiry: Dziedzictwo: sezon 2, odcinek 8

Młody Sheldon: sezon 3, odcinek 10

Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów: sezon 5, odcinek 1-20 (cały sezon)

Fineasz i Ferb: sezon 3, odcinek 1-35 (cały sezon)

Fineasz i Ferb: sezon 4, odcinek 1-36 (cały sezon)

Zaplątani: Przygody Roszpunki: odcinek 1-25 (cały sezon)

Droga śmierci

I ty możesz być mordercą

Filmy i gwiazdy: odcinek 570

14 grudnia

Trzecia żona

15 grudnia

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda

Ray i Liz

Sztokholm

Piorun

Ratatuj

Zwierzogród

16 grudnia

Słowo na L: Generacja Q, odcinek 2

Work in Progress, odcinek 2

Ray Donovan: sezon 7, odcinek 5

Santos Dumont, odcinek 6

Mroczne materie odcinek 7

Watchmen, odcinek 9

Sekretne życie par: sezon 2, odcinek 10

Półsłodki ciężar

Na planie

19 grudnia

Gwiazdka w Grand Valley

W oddali

Droga do domu

20 grudnia

Wataha: sezon 3, odcinek 3

Opowiedz mi bajkę: sezon 2, odcinek 3

Alfa, prawo do zabijania

Miss Agent

Wielka Szóstka: odcinek 1-25 (cały sezon)

Lilo i Stich: odcinek 1-39 (cały sezon)

Filmy i gwiazdy: odcinek 571

21 grudnia

Blindspot: Mapa zbrodni: sezon 4, odcinek 1-22 (cały sezon)

Ivan

Prestiż

22 grudnia

Avengers: Koniec gry

Bajecznie bogaci Azjaci

Gorący eter

23 grudnia

Słowo na L: Generacja Q, odcinek 3

Work in Progress: odcinek 3

Ray Donovan: sezon 7, odcinek 6

Mroczne materie odcinek 8

American Beauty

American Hustle

Boski żigolo

Moje arcydzieło

Druga szansa

Rok psa

Czas próby

Gdzie jest Nemo?

Barbershop: sezon 2, odcinek 1

Na planie

24 grudnia

Drakula

25 grudnia

Foodie Love, odcinek 1-8 (cały sezon)

26 grudnia

Smętarz dla zwierzaków

27 grudnia

Wataha: sezon 3, odcinek 4

Opowiedz mi bajkę: sezon 2, odcinek 4

Filmy i gwiazdy: odcinek 572

28 grudnia

Władcy chaosu

29 grudnia

Vita i Virginia

X i Y

30 grudnia

Słowo na L: Generacja Q: odcinek 4

Work in Progress: odcinek 4

Ray Donovan: sezon 7, odcinek 7

Szukając Louise

Dr Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę

Na planie

31 grudnia

Szefowie wrogowie 2

Tożsamość

To znowu ty

Aladyn