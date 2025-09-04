Twórca o serialu Pluribus. Czy znajdą się w nim easter eggi z Breaking Bad i Zadzwoń do Saula?

fot. Apple TV+

Pluribus to dramat science fiction, który trafi na Apple TV+ w listopadzie tego roku. W głównej roli występuje Rhea Seehorn, którą widzowie kojarzą z roli Kim Wexler z Zadzwoń do Saula. Twórcą obu produkcji jest Vince Gilligan, który zdradził kilka informacji o nadchodzącym serialu.

Twórca o "odporności" głównej bohaterki

W Pluribus Rhea Seehorn wciela się w przygnębioną Carol Sturkę, autorkę bestsellerowych romansów historycznych – lub, jak pieszczotliwie nazywa swoją twórczość, "bezmyślnych bzdur". W trakcie udanej trasy promującej jej najnowszą książkę, tajemnicze zjawisko ogarnia miasto New Mexico: apokaliptyczny wirus, który napełnił świat optymizmem i zadowoleniem. Carol jest odporna na wszystko, co "dotknęło" świat - porusza się po tej zmienionej rzeczywistości, przypominającej Strefę Mroku, z dozą zagubienia i wściekłości. Postanawia znaleźć wytłumaczenie tego zjawiska. Według Vince'a Gilligana będzie z tego wynikać wiele komplikacji, a widzowie mają się spodziewać kilku zwrotów akcji. W wywiadzie dla Entertainment Weekly powiedział:

Dramat w serialu polega na tym, że najbardziej nieszczęśliwa osoba na świecie desperacko próbuje ocalić planetę przed szczęściem. Wydobywamy z tego zaskakująco dużo dramatyzmu.

Twórca oraz producent wykonawczy dodał, że jest w tym też mnóstwo humoru. Bohaterka grana przez Seehorn tak naprawdę nie chce, by powierzono jej zadanie ratowania świata, ale mniej więcej czuje, że to jej obowiązek. Gilligan nie chciał zdradzić przyczyny "odporności" Carol.

To pytanie zadawało mi wiele osób, już w pokoju scenarzystów. Nie chcę zdradzać zbyt wiele - może znajdziemy odpowiedź, a może nie. Lepiej byłoby ująć to tak, że nigdy nie przyszło mi to do głowy. Po prostu uznałem, że zawsze musi być taka osoba jedna na miliard. A tym kimś jest Carol. Co do naukowego uzasadnienia, nie wiem. Może znajdziemy odpowiedź, a może nie.

fot. Apple TV+

Skąd wziął się pomysł na Pluribus?

Pomysł na Pluribus zrodził się w głowie Gilligana dziesięć lat temu, gdy pracował nad Zadzwoń do Saula.

Podczas przerw obiadowych chodziłem na długie spacery po okolicy w pobliżu naszych biur. Moje myśli błądziły i zainteresowała mnie idea świata, w którym wszyscy są mili. Nie dało się ich obrazić. Nie dało się ich zranić. A oni zrobiliby dla ciebie wszystko.

Twórca przyznał, że nie nie wiedział, co to znaczy i dalej tego nie wie. Natomiast jest to nowatorski pomysł, jak na obecne czasy. Sam Gilligan powiedział, że nie da się zaprzeczyć, że żyje w kraju bardzo podzielnym.

To, co mnie interesuje w tym serialu i jego możliwościach, to to, że mam nadzieję, że ludzie będą mogli go oglądać i mówić: "Jaki byłby świat, gdyby wszyscy się dogadywali?". Ten pomysł jest spełnieniem życzenia. Nie wiem, czy to było moim zamiarem, ale teraz widzę w tym prawdziwe korzyści.

Czy w Pluribus pojawią się easter eggi?

Gilligan stworzył serial z myślą o Seehorn w roli głównej, nazywając ją "objawieniem". Dodał, że początkowo myślał o męskim bohaterze, ale potem pomyślał o tej aktorce, z którą już wcześniej pracował. Przyznał, że jest bardzo dobra, zabawna, ale też potrafi złamać serce, gdy tego chce. Czy widzowie mogą spodziewać się nazwiązań do Breaking Bad i Zadzwoń do Saula?

Może być ich kilka, jeśli będziecie mieli oczy i uszy szeroko otwarte. Fani Breaking Bad i Better Call Saul, jeśli będą uważni, mogą natknąć się na easter egga lub dwa.

Pluribus zadebiutuje dwoma odcinkami 7 listopada na Apple TV+. Kolejne będą się pojawiać na platformie co tydzień.

