Twórca o serialu Pluribus. Czy znajdą się w nim easter eggi z Breaking Bad i Zadzwoń do Saula?
W listopadzie zadebiutuje nowa odcinkowa produkcja od twórcy seriali Breaking Bad i Zadzwoń do Saula. Vince Gilligan opowiedział o powstaniu Pluribusa.
Pluribus to dramat science fiction, który trafi na Apple TV+ w listopadzie tego roku. W głównej roli występuje Rhea Seehorn, którą widzowie kojarzą z roli Kim Wexler z Zadzwoń do Saula. Twórcą obu produkcji jest Vince Gilligan, który zdradził kilka informacji o nadchodzącym serialu.
Czytaj więcej: Kolejny zwiastun Pluribusa. Dziwny marketing serialu od twórcy Breaking Bad
Twórca o "odporności" głównej bohaterki
W Pluribus Rhea Seehorn wciela się w przygnębioną Carol Sturkę, autorkę bestsellerowych romansów historycznych – lub, jak pieszczotliwie nazywa swoją twórczość, "bezmyślnych bzdur". W trakcie udanej trasy promującej jej najnowszą książkę, tajemnicze zjawisko ogarnia miasto New Mexico: apokaliptyczny wirus, który napełnił świat optymizmem i zadowoleniem. Carol jest odporna na wszystko, co "dotknęło" świat - porusza się po tej zmienionej rzeczywistości, przypominającej Strefę Mroku, z dozą zagubienia i wściekłości. Postanawia znaleźć wytłumaczenie tego zjawiska. Według Vince'a Gilligana będzie z tego wynikać wiele komplikacji, a widzowie mają się spodziewać kilku zwrotów akcji. W wywiadzie dla Entertainment Weekly powiedział:
Twórca oraz producent wykonawczy dodał, że jest w tym też mnóstwo humoru. Bohaterka grana przez Seehorn tak naprawdę nie chce, by powierzono jej zadanie ratowania świata, ale mniej więcej czuje, że to jej obowiązek. Gilligan nie chciał zdradzić przyczyny "odporności" Carol.
Skąd wziął się pomysł na Pluribus?
Pomysł na Pluribus zrodził się w głowie Gilligana dziesięć lat temu, gdy pracował nad Zadzwoń do Saula.
Twórca przyznał, że nie nie wiedział, co to znaczy i dalej tego nie wie. Natomiast jest to nowatorski pomysł, jak na obecne czasy. Sam Gilligan powiedział, że nie da się zaprzeczyć, że żyje w kraju bardzo podzielnym.
Czy w Pluribus pojawią się easter eggi?
Gilligan stworzył serial z myślą o Seehorn w roli głównej, nazywając ją "objawieniem". Dodał, że początkowo myślał o męskim bohaterze, ale potem pomyślał o tej aktorce, z którą już wcześniej pracował. Przyznał, że jest bardzo dobra, zabawna, ale też potrafi złamać serce, gdy tego chce. Czy widzowie mogą spodziewać się nazwiązań do Breaking Bad i Zadzwoń do Saula?
Pluribus zadebiutuje dwoma odcinkami 7 listopada na Apple TV+. Kolejne będą się pojawiać na platformie co tydzień.
Pluribus - zdjęcia
Źródło: ew.com
