Pogromcy duchów 4 – zwiastun jest już szykowany. Czy to będzie tytuł filmu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Niezawodne konto na Twitterze/X o nazwie Cryptic HD Quality informuje zawsze o szykowanych zwiastunach i do tej pory to się potwierdzało. Teraz w nowym poście ujawnia, że przygotowywany jest pierwszy zwiastun filmu Pogromcy duchów 4. Dodaje też tytuł filmu.

Pogromcy duchów 4 - tytuł

Według Cryptic HD Quality czwarta część serii ma nosić tytuł Ghostbusters: The Frozen Empire. Szczegóły fabuły nie są znane, więc nie wiemy, do czego się odnosi ten tytuł. Z uwagi na to, że teaserowy plakat filmu pokazywał zamarznięte kultowe logo, można założyć, że bohaterowie będą mieć do czynienia z jakimś lodowym duchem. Według zapowiedzi ma powrócić też remiza strażacka z pierwszych dwóch części serii.

Reżyserem i producentem wykonawczym nowych Pogromców duchów jest Gil Kenan, twórca filmów Straszny dom i Poltergeist. W kultowej remizie strażackiej będzie pracować nowy zespół ubranych w kostiumy Ghostbusters, którzy nie boją się żadnych duchów: Gary Grooberson (Paul Rudd),Callie (Carrie Coon), Trevor (Finn Wolfhard) i Phoebe (Mckenna Grace). Do końca nie wiadomo, kto powróci z obsady pierwszych dwóch części.

Pogromcy duchów 4 - premiera w 2024 roku.