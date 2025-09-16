fot. Prime Video

2. sezon spin-offu The Boys zadebiutuje trzema odcinkami już jutro. W serwisie Rotten Tomatoes ma już ustalony poziom "świeżości", który jednak szybko się zmienia. Początkowo nowa seria miała 100% pozytywnych opinii na podstawie 10 recenzji. Teraz ten wynik spadł do 89% "świeżości" od 19 krytyków. Dla porównania 1. sezon osiągnął 97% przy 114 recenzjach. Ponadto lepsze wartości osiągał również główny serial - drugi sezon miał 97% "świeżości", trzeci 98%, a czwarty 93%. Tylko pierwsza seria The Boys uzyskała 85% pozytywnych opinii.

Czytaj więcej: 2. sezon Pokolenia V zbuduje grunt pod finał The Boys. Kim jest Cipher?

2. sezon Pokolenia V nie zawodzi

W większości przeważają oceny 4 w skali 1-5, ale są też niższe. Dziennikarze chwalą nowy sezon, a jedną z tych osób jest David Opie z Empire Magazine:

Gen V wskoczył na wyższy poziom w drugim sezonie dzięki umiejętnemu zbalansowaniu charakterystycznej dla franczyzy kreskówkowej, obrazowej wulgarności z trójwymiarowymi postaciami. Zapomnijcie o Związku V – wstrzyknijcie nam prosto w żyły kolejne pięć sezonów tego serialu.

Recenzenci piszą, że jeśli ktoś jest fanem tego typu superbohaterskiej historii, to nim pozostanie. A jeśli komuś nie podobała się pierwsza seria to drugi sezon tego nie zmieni. Wskazują również na kilka mocnych kreacji aktorskich. Grace Randolph z Beyond the Trailer pisze:

Jaz Sinclair i Hamish Linklater niosą na swoich barkach ten w sumie bardzo słaby sezon w uniwersum The Boys. Niestety, akcja nabiera tempa dopiero w ostatnich trzech odcinkach. To odpowiedź The Boys na Marvels, ale z o wiele lepszym złoczyńcą, który ratuje serial.

Przypomnijmy, że Hamish Linklater w 2. sezonie gra nowego dziekana Uniwersytetu Godolkina, który próbuje zmusić młodych supków do polepszenia się za wszelką cenę.

Inni recenzenci piszą, że biorąc pod uwagę serial jako całość, to 2. sezon jest bardziej pewny siebie, ambitny i poważny, niż można było się spodziewać. James Hunt z ComicBook stwierdził, że nowa seria jest większa, bardziej krwawa i może nawet lepsza od The Boys. Serial poświęca wystarczającą ilość czasu na zgłębianie stanu emocjonalnego bohaterów, a każdy z aktorów ma szansę zabłysnąć, aby przedstawić smutek swoich postaci. Kat Hughes z THN pisze:

Gen V po raz kolejny udowadnia, że ​​jako spin-off dorównuje swojemu oryginałowi. Fabuła jest wciągająca, aktorstwo perfekcyjne, a ton serialu zachowuje idealną równowagę między przesadną przemocą a komedią.

Do tego 2. sezon składa doskonały hołd Chance'owi Perdomo i jego postaci Andre. Przypomnijmy, że aktor zginął w wypadku motocyklowym, jadąc na pierwsze czytanie scenariusza w 2024 roku. Ponadto widzowie powinni się spodziewać szokujących zwrotów akcji, błyskotliwego scenariusza oraz wybitnych występów, dzięki czemu spin-off nie zawodzi. Aidan Kelley z Collider dodaje:

Franczyza The Boys opiera się na postaciach i stopniu, w jakim budzą sympatię lub antypatię, a głównym bohaterom Gen V nadal kibicuje się w 2. sezonie, gdyż wciąż odkrywają swoje moce w gruntowny i wyjątkowy sposób.

Są też recenzje negatywne, w których wskazuje się na powolny początek sezonu. Możemy też przeczytać, że druga seria zaczyna mieć problemy, z którymi borykał się The Boys. Nick Schager z The Daily Beast stwierdził:

Choć twórcy starali się podnieść rangę opowieści do poziomu The Boys, to serial sprawia wrażenie powtarzalnej i pozbawionej charyzmy sagi o nastoletnich superbohaterach, którzy wciąż nie do końca dojrzeli.

Dziennikarze podkreślają też, że Pokolenie V kończy się tak, że z dużym podekscytowaniem będzie się czekać na finałowy sezon The Boys. Ten będzie mieć premierę dopiero w 2026 roku.

Pokolenie V - zdjęcia z 2. sezonu

Pokolenie V - fabuła 2. sezonu

Ameryka przystosowuje się do żelaznej ręki Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan ogłasza przedmiot, który ma uczynić studentów potężniejszymi niż kiedykolwiek. Cate i Sam to bohaterowie, a Marie, Jordan i Emma wracają na studia po miesiącach traumy. Wojna między ludźmi i Supkami wisi na włosku, grupa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60., w który uwikłana jest Marie.

Pokolenie V - premiera trzech pierwszych odcinków 2. sezonu 17 września na Prime Video. Kolejne będą pojawiać się co tydzień.