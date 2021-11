Bracia - zakończyły się pierwsze zdjęcia w Atenach. Jak prezentuje się nowy serial Polsatu?

Fot. Polsat

Na początku listopada ruszyły zdjęcia do nowego serialu Telewizji Polsat. Produkcja nazywa się Bracia i jest reżyserowana przez Macieja Migasa. To przewrotna historia, w której miłość i namiętność są motorem wydarzeń. Opowiada o tytułowym rodzeństwie, w którym każdy z braci będzie musiał znaleźć własny klucz do serca tej jedynej. Na ich trudne i nieoczywiste wybory ogromny wpływ będzie miał surowy ojciec. Pierwsze zdjęcia, realizowane w Atenach, już się zakończyły. Aktorzy wrócą na plan w lutym 2022 roku.

W czwórkę braci wcielą się: Piotr Stramowski jako najstarszy z rodzeństwa, architekt i biznesmen, Mateusz Kościukiewicz jako Alek, psycholog-terapeueta, Antoni Królikowski jako Wojtek, kucharz o marzycielskim usposobieniu i Nikodem Rozbicki jako Adam, muzyk i łamacz kobiecych serc. Ich ojca Jerzego zagra Jan Frycz. Za to w kobiecej części obsady zobaczymy Katarzynę Gniewkowską, Dorotę Landowską, Dominikę Kachlik, Natalię Rybicką, Annę Smołowik i Aleksandrę Grabowską.

Bracia - Polsat

Serial Bracia produkuje firma MWM Media, a twórcami polskiej wersji scenariusza są Mirosław Bork, Ida Bork-Buszkowska, Jolanta Mąkosa oraz Aneta Głowska. Za zdjęcia odpowiada Marek Traskowski.