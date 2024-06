SkyShowtime w Polsce pojawi się w ofercie Amazon Prime Video - jest cena. Partnerstwo platform VOD

SkyShowtime

Reklama

Serwisy Amazon Prime Video i SkyShowtime nawiązały współpracę - w oficjalnym komunikacie prasowym obie platformy VOD ogłosiły partnerstwo na czterech kluczowych rynkach europejskich; na tej liście, obok Hiszpanii, Holandii i Szwecji, znalazła się także Polska. Innymi słowy: oferta SkyShowtime zostanie udostępniona za pośrednictwem kanałów Prime Video.

1 lipca serwis ruszy w Hiszpanii, a data rozpoczęcia partnerstwa na pozostałych trzech rynkach, w tym w Polsce, zostanie ogłoszona w późniejszym czasie. W ramach partnerstwa klienci Amazon Prime w naszym kraju będą mogli korzystać z oferty SkyShowtime za pośrednictwem istniejących kont Amazon, za 24,99 zł miesięcznie, z możliwością anulowania w dowolnym momencie.

SkyShowtime, dostępne za pośrednictwem Prime Video, zapewni widzom dostęp do największych filmowych hitów, a także nowych seriali na wyłączność, jak również produkcji lokalnych, w tym: wszystkich pięciu sezonów hitowego serialu Yellowstone wraz ze spin-offami 1883 oraz 1923, produkcji Dżentelmen w Moskwie, Niedaleko pada jabłko, HALO (dwa sezony), Kos, Burmistrz Kingstown (sezon 3.), Mission: Impossible - Dead Reckoning, Oppenheimer, Psi Patrol: Wielki film, Star Trek: Discovery (sezony 1.-5.), Rodzina Stallone (sezony 1.-2.), Trolle 3 czy seriali oryginalnych SkyShowtime: The Curse, Veronika czy Warszawianka.

Julian Monaghan, dyrektor programowy Prime Video na Europę, stwierdził:

Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą ofertę dla klientów poprzez udostępnienie SkyShowtime na Prime Video w Hiszpanii, Holandii, Polsce i Szwecji. Zróżnicowane portfolio SkyShowtime będzie fantastycznym uzupełnieniem do naszej usługi, zapewniając jeszcze większy wybór użytkownikom Amazon Prime w tych krajach. To wspiera naszą ambicję, by stać się pierwszym źródłem rozrywki dla naszych klientów.

CEO SkyShowtime, Monty Sarhan, dodaje:

Jest nam miło ogłosić współpracę z Amazon i udostępnienie oferty SkyShowtime na Prime Video. To partnerstwo pozwala nam rozszerzyć zasięg na niektórych z naszych kluczowych rynków, dając klientom Amazona możliwość obejrzenia naszych seriali na wyłączność, a także zobaczenia hitów filmowych oraz naszych lokalnych produkcji oryginalnych.

Najlepsze seriale wszech czasów. Tylko spójrzcie, kto w prestiżowym rankingu pokonał Breaking Bad

50. Moje tak zwane życie (1994-1995)