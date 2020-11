Polskie studio People Can Fly tworzy dwie wysokobudżetowe produkcje

People Can Fly

Polskie studio People Can Fly pracuje obecnie nad Outriders, ale to nie jedyny projekt, jakim deweloperzy się zajmują. Oprócz tego deweloperzy tworzą także dwa inne tytuły z segmentu AAA. Produkcje te mają nazwy kodowe Dagger oraz Gemini - pierwszy z nich powstaje we współpracy ze Square Enix, drugi zaś z Take-Two Interactive. Na ten moment nie wiadomo jednak niemal nic więcej na jej temat, poza tym, że jeden z nich ma być grą akcji z elementami RPG, a obie mają trafić na rynek przed 2024 rokiem.

Ujawnienie planów People Can Fly ma bezpośredni związek z wejściem PCF Group - właściciela polskiego studia - na Giełdę Papierów Wartościowych.

Przypominamy, że trzecioosobowa strzelanka Outriders trafi na rynek 2 lutego 2021 roku. Gra dostępna będzie na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series S/X.